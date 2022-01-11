https://tr.sputniknews.com/20220111/alci-nisanyanin-sonradan-cikan-infaz-yasasi-nedeniyle-turkiyeye-gelirse-yatacagi-bir-ceza-yokmus-1052611669.html

Alçı: Nişanyan’ın sonradan çıkan infaz yasası nedeniyle, Türkiye'ye gelirse yatacağı bir ceza yokmuş

Alçı: Nişanyan’ın sonradan çıkan infaz yasası nedeniyle, Türkiye'ye gelirse yatacağı bir ceza yokmuş

Nagehan Alçı, Yunanistan’da yaşayan Sevan Nişanyan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili "Nişanyan’ın, hapisten kaçmasına rağmen, sonradan çıkan infaz yasası... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:10+0300

2022-01-11T12:10+0300

2022-01-11T12:10+0300

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nagehan alçı

sevan nişanyan

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 2017'den bu yana Yunanistan’da yaşayan dilbilimci ve yazar Sevan Nişanyan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Irkçılık ve özellikle Türk düşmanlığı hastalığının Yunanistan'da ne kadar irrasyonel bir zemine geldiğini hikâyeyi dinlerken trajikomik bir şekilde anlıyorsunuz” dedi.Nişanyan’ın Alin Ozinian'ın "Sınırsız" isimli programında konuya ilişkin açıklamalarını köşesine taşıyan Alçı, yaşananları değerlendirdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:'Nişanyan Ermeni, neresinden bakılırsa büyük bir komedi'Nişanyan’ın “Samos adasına bir cami yaptırma ihtimali olduğu için" ulusal güvenlik tehdidi sanılarak Yunanistan'da tutuklanmasını ve şimdi yeniden deport edilmek üzere olduğuna vurgu yapan Alçı, “Türk ulusalcılarının nefret sembollerinden biri 'Samos adasında uyarılara rağmen her ortamda Türkçe konuştuğu ve Türk olduğu için' cezalandırılıyor. Hatırlatmama gerek yok, Nişanyan Ermeni. Neresinden bakılırsa büyük bir komedi” diye yazdı.Nişanyan’ın Şirince’de yaşamak istediği doğrultusundaki ifadeleri ile yine aynı programdaki, “Türk hükûmetiyle aramdaki köprüleri yıkmak için ben de elimden geleni yaptım ve bu konuda bir talepte bulunacak yüzüm yok” ifadesini alıntılayan Alçı, şunları kaydetti:'Ben Nişanyan ve eşinin Türkiye'ye gelmesinden yanayım'Alçı, “Bence çılgın diyelim ve bazı söylediklerini dikkate almayalım. Kim ne derse desin ben Sevan Nişanyan ve eşinin Türkiye'ye gelmesinden yanayım. Bırakın ailesiyle beraber hayatının geri kalanını Şirince’de yaşasın. 65 yaşına gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Zaten kendisi de özeleştiri yapıyor” görüşünü ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220107/sevan-nisanyan-15-gunde-icerisinde-yunanistani-terk-etme-sartiyla-serbest-birakildi-1052506713.html

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türkiye, yunanistan, polis, samos, ermeni, tutuklama, güvenlik, nagehan alçı, sevan nişanyan