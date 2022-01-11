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Ali Koç: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz
Ali Koç: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı konuşmada, “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz”... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:08+0300
2022-01-11T17:08+0300
spor
türkiye
uefa
süper lig
fenerbahçe
futbol
ali koç
açıklama
heyet
görüşme
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptıkları ziyarette oyuncularla bir araya geldi. Başkan ve yöneticiler, takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip oyunculara uyarılar yaptı.'Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok'Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada, “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin” diye konuştu.Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, bu süreçte ayağa kalkıp Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası’nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini belirtti.Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaat eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması gerektiğini vurguladı.'Her şeyin farkındayız'Ali Koç sözlerini, “Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız” ifadeleri ile bitirdi. Başkan Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/fenerbahce-baskani-ali-koc-istifa-diyenlerin-yuzde-497si-norvecten-1052607245.html
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türkiye, uefa, süper lig, fenerbahçe, futbol, ali koç, açıklama, heyet, görüşme, futbolcu

Ali Koç: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz

17:08 11.01.2022
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı konuşmada, “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptıkları ziyarette oyuncularla bir araya geldi. Başkan ve yöneticiler, takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip oyunculara uyarılar yaptı.

'Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok'

Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada, “Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin” diye konuştu.
Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, bu süreçte ayağa kalkıp Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası’nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaat eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması gerektiğini vurguladı.

'Her şeyin farkındayız'

Ali Koç sözlerini, “Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız” ifadeleri ile bitirdi. Başkan Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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