Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB'nin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumu çok önemli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brest'te düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'ni ele aldıklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB’ye üye ülkelerin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumunun Avrupa’nın güvenliği için güçlü bir koz olacağını kaydetti.Baerbock, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Brest'teki zirve öncesinde Joseph Borrell ile yaptığımız kapsamlı telefon görüşmesi çok önemliydi. AB üyesi 27 ülkenin ortak tutumu, özellikle NATO ve AGİT'te Rusya ile yapılacak müzakereler öncesinde Avrupa'nın güvenliği için güçlü bir koz olacaktır” ifadelerini kullandı.9-10 Ocak'ta Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili Rusya ve ABD heyetleri arasındaki müzakereler İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmıştı.12 Ocak’ta Brüksel'de Rusya-NATO Konseyi toplantısı, 13 Ocak'ta ise Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) toplantısı gerçekleşecek.13 Ocak’ta Fransa'nın Brest kentinde iki gün sürecek AB dışişleri bakanlarının resmi olmayan toplantısı düzenlenecek.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumunun Avrupa’nın güvenliği için güçlü bir koz olacağını ifade etti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brest'te düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'ni ele aldıklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB’ye üye ülkelerin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumunun Avrupa’nın güvenliği için güçlü bir koz olacağını kaydetti.
Baerbock, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Brest'teki zirve öncesinde Joseph Borrell ile yaptığımız kapsamlı telefon görüşmesi çok önemliydi. AB üyesi 27 ülkenin ortak tutumu, özellikle NATO ve AGİT'te Rusya ile yapılacak müzakereler öncesinde Avrupa'nın güvenliği için güçlü bir koz olacaktır” ifadelerini kullandı.