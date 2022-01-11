https://tr.sputniknews.com/20220111/bakan-pakdemirli-yeni-sezona-kadar-raftaki-talebi-karsilayacak-seker-bulunuyor-1052629359.html

Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T17:58+0300

2022-01-11T17:58+0300

2022-01-11T17:58+0300

türkiye

türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

bekir pakdemirli

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgını dönemiyle başlayan gıda fiyatlarındaki artışları, ürün bazlı bire bir takip ettiklerini ve ilgili kurumlar aracılığıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.Asgari ücretli, işçi, emekli, memur ve tüm vatandaşların gıdaya uygun fiyatlara ulaşabilmeleri için Bakanlık olarak yoğun bir tempoyla çalıştıklarının altını çizen Pakdemirli, "Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor ve yepyeni bir sistem ile sahaya çıktık." ifadesini kullandı.Pakdemirli, Türkşeker'in, vatandaşların şekeri raftan daha uygun bir fiyatla alabilmesi için elindeki şeker stokunun önemli bir kısmını Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi'ne ayırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Türkşeker'in 2021'de bir önceki yıla kıyasla, yüzde 60'ı sanayiciye olmak üzere piyasaya yaklaşık 100 bin ton daha fazla şeker verdiğini, kendi markasıyla piyasaya şeker arz eden zincir marketlere, üretim yapan küçük işletmelere ise şeker vermeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Sanayicilerimiz için farklı bir fiyat ile şeker arzı konusunda da çalışmalarımız devam etmekte olup, netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.RFG sistemi nedir?Sisteme göre, Türkşeker, ulusal ve yerel zincir marketlere şekeri vermeden önce raf fiyat taahhüdü alıyor, ardından şekeri veriyor. Daha sonra ay sonu satış stok mutabakatı ve saha kontrolleri yaparak, ilgili marketlerin denetimi gerçekleştiriliyor.Ayrıca çalışılan marketlere ilişkin her türlü bilgi ve mutabakat raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılıyor ve raporlar kontrol ediliyor.

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türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker), bekir pakdemirli