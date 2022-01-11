https://tr.sputniknews.com/20220111/burak-elmas-ayrilik-olayli-degil-galatasaraya-yakisir-sekilde-oldu-1052630487.html

Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu

Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla ilgili, ''Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T18:24+0300

2022-01-11T18:24+0300

2022-01-11T18:55+0300

spor

galatasaray

burak elmas

fatih terim

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Son günlerde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayıldığı, bu haberlerin de Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlandığını belirten Burak Elmas, "Bu sebeple bütün sorularınıza doğrularla cevap vereceğim. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışılır ve sonunda başkan karar verir" dedi.Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyen Elmas, "Bugün maalesef çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu."Galatasaray, fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur. Değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda bir üslup vardır. Bu üslup bizim için çok önemlidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran budur. Sorgulara ve eleştirilere saygıyla yaklaşan bir başkanım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da aynı değerleri benimle birebir paylaşıyorlar" diyen Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:Elmas'ın basın toplantısındaki açıklamalarının devamı şöyle:

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galatasaray, burak elmas, fatih terim