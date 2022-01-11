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Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu
Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla ilgili, ''Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T18:24+0300
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spor
galatasaray
burak elmas
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Son günlerde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayıldığı, bu haberlerin de Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlandığını belirten Burak Elmas, "Bu sebeple bütün sorularınıza doğrularla cevap vereceğim. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışılır ve sonunda başkan karar verir" dedi.Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyen Elmas, "Bugün maalesef çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu."Galatasaray, fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur. Değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda bir üslup vardır. Bu üslup bizim için çok önemlidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran budur. Sorgulara ve eleştirilere saygıyla yaklaşan bir başkanım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da aynı değerleri benimle birebir paylaşıyorlar" diyen Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:Elmas'ın basın toplantısındaki açıklamalarının devamı şöyle:
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galatasaray, burak elmas, fatih terim

Burak Elmas: Ayrılık olaylı değil Galatasaray'a yakışır şekilde oldu

18:24 11.01.2022 (güncellendi: 18:55 11.01.2022)
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© İHA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla ilgili, ''Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim. Ayrılık hiç olaylı olmadı. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu.'' dedi.
Son günlerde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayıldığı, bu haberlerin de Galatasaray'a zarar vermek için kullanılmaya başlandığını belirten Burak Elmas, "Bu sebeple bütün sorularınıza doğrularla cevap vereceğim. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışılır ve sonunda başkan karar verir" dedi.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyen Elmas, "Bugün maalesef çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
"Galatasaray, fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur. Değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray'ın değerlerinde aynı zamanda bir üslup vardır. Bu üslup bizim için çok önemlidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran budur. Sorgulara ve eleştirilere saygıyla yaklaşan bir başkanım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da aynı değerleri benimle birebir paylaşıyorlar" diyen Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bence hiç olaylı olmadı. Fatih hoca benim çok sevdiğim bir kişi, çok iyi bir Galatasaraylı ve teknik direktör. Bu konuda birlikte çalıştığımız gibi Fatih Terim'le yollarımızı ayırmamız, Galatasaray'a yakışır şekilde oldu. Sonuçta ben başkanım ve nihai kararı veririm. Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Galatasaray başkanının, futbol paydaşlarıyla ilişkisi olması ve sürekli görüşmesi son derece normaldir. Ben, birçok kulüp başkanıyla ve teknik direktörle görüşüyorum. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde

Elmas'ın basın toplantısındaki açıklamalarının devamı şöyle:
Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle üyelerin önüne çıktık. Bize 3 sene için teveccüh gösterildi. 9-10'dan fazla arkadaşımız sabah akşam çalışıyorlar. Anlaşmazlıklar olabilir, yönetimden ayrılan arkadaşlarımıza saygı duyuyorum.'
Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın stratejilerini oluşturmaya çalıştık. Yarın biz de ayrılsak bu stratejiler devam edecek. Kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.'
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