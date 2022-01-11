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Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:00+0300
2022-01-11T10:00+0300
türkiye
kar yağışı
doğu anadolu
meteoroloji
kar
çığ
uyarı
buzlanma
don
doğu anadolu bölgesi
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede, buzlanma ve don ile sis ve pus bekleniyor.Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyorMeteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 1, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 15, Kars'ta 13, Ağrı ve Erzurum'da 6, ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Tunceli'de 5, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 3 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Ergan Kayak Merkezi'nde 34, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 37 santimetre ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211231/2021de-dunyada-neler-oldu-1052269550.html
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kar yağışı, doğu anadolu, meteoroloji, kar, çığ, uyarı, buzlanma, don, doğu anadolu bölgesi

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

10:00 11.01.2022
© AABuzlanma ve don
Buzlanma ve don - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede, buzlanma ve don ile sis ve pus bekleniyor.
Eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 1, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 15, Kars'ta 13, Ağrı ve Erzurum'da 6, ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Tunceli'de 5, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 3 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Ergan Kayak Merkezi'nde 34, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 37 santimetre ölçüldü.
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