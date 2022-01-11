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Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T00:16+0300
2022-01-11T00:16+0300
spor
fenerbahçe
spor toto süper lig
adana demirspor
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.Valencia ligde 16 maç sonra gol attıFenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.Taraftardan Mesut Özil'e sevgi gösterisiFenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldıFenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldıFenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde "Yönetim İstifa" şeklinde slogan attı.Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ali-koc-birak-git-seyi-var-ya-bunlarin-hepsini-inceliyoruz-yuzde-497si-norvecten-bot-hesap-1052596398.html
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fenerbahçe, spor toto süper lig, adana demirspor

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına kötü başladı

00:16 11.01.2022
© AASpor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.

Valencia ligde 16 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.
Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.
Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.
Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Taraftardan Mesut Özil'e sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.

Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.

Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde "Yönetim İstifa" şeklinde slogan attı.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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