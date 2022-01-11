https://tr.sputniknews.com/20220111/kilicdaroglu-bana-kizanlari-anliyorum-ama-etik-sebeplerden-dolayi-paylasim-yapmayacagim-1052637263.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'Enes Kara' tepkilerine yanıt: Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan 'Enes Kara' tepkilerine yanıt: Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım

Yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili paylaşım yapmadığı yönünde eleştiri alan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bana kızanları anlıyorum ama... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T22:07+0300

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kemal kılıçdaroğlu

twitter

enes kara

türkiye

cemaat

intihar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından isim vermeden bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları belirtti:Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci Enes Kara, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermişti.

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kemal kılıçdaroğlu, twitter , enes kara, cemaat, intihar