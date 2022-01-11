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Kılıçdaroğlu'ndan 'Enes Kara' tepkilerine yanıt: Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım
22:07 11.01.2022 (güncellendi: 22:25 11.01.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
Yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara ile ilgili paylaşım yapmadığı yönünde eleştiri alan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından isim vermeden bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları belirtti:
"Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum."
"Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum."
Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 11, 2022
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci Enes Kara, gelecek kaygılarını ve ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarını anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermişti.