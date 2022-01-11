Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.
Konyaspor'un, genç futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye müracaat ettiği öğrenildi.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.