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https://tr.sputniknews.com/20220111/konyaspordan-basaksehir-macinin-ertelenmesi-icin-tffye-basvuru-1052622340.html
Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru
Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru
Konyaspor'un, genç futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T15:11+0300
2022-01-11T15:18+0300
yaşam
konyaspor
ahmet çalık
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calikin-oldugu-kazanin-detaylari-ortaya-cikti-emniyet-kemeri-takili-degildi-1052620895.html
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konyaspor, ahmet çalık

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru

15:11 11.01.2022 (güncellendi: 15:18 11.01.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Konyaspor'un, genç futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye müracaat ettiği öğrenildi.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçının, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye müracaat edildi.
Ahmet Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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