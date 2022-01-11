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https://tr.sputniknews.com/20220111/kuzey-kibrista-asgari-ucret-6-bin-90-tl-oldu-1052624471.html
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:06+0300
2022-01-11T16:06+0300
dünya
kktc
tl
işçi
asgari ücret
kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL'lik asgari ücrette, nihai kararını verdi.Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.Ülkede buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html
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kktc, tl, işçi, asgari ücret, kuzey kıbrıs, zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 6 bin 90 TL oldu

16:06 11.01.2022
© İHAKuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL'lik asgari ücrette, nihai kararını verdi.
Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.
Ülkede buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
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