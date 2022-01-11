Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kuzey-kibrista-asgari-ucret-6-bin-90-tl-oldu-1052624471.html
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:06+0300
2022-01-11T16:06+0300
2022-01-11T16:06+0300
dünya
kktc
tl
işçi
asgari ücret
kuzey kıbrıs
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052624332_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_e34b1434acc8504015e36d3015d5b9a1.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL'lik asgari ücrette, nihai kararını verdi.Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.Ülkede buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html
kktc
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052624332_43:0:643:450_1920x0_80_0_0_f71ff0ab78e728483cf555b998f8f020.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kktc, tl, işçi, asgari ücret, kuzey kıbrıs, zam
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak resmen kabul edildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL'lik asgari ücrette, nihai kararını verdi.
Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.
Ülkede buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.