https://tr.sputniknews.com/20220111/mehmet-barlas-sanki-bir-yunan-savasi-da-kapida-gibi-1052613618.html

Mehmet Barlas: Sanki bir Yunan savaşı da kapıda gibi

Mehmet Barlas: Sanki bir Yunan savaşı da kapıda gibi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, her an her şeyi hazır olunması gerektiğini belirterek, "Çeşitli haber kaynakları, dünyanın bir savaşın eşiğinde olduğunu içeren... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T12:45+0300

2022-01-11T12:45+0300

2022-01-11T12:45+0300

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Barlas, 'Savaş her zaman kapıdadır' başlılık yazısında, "Bir gün Yunanlılar da Kıbrıs'ı vesile edip yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkarırlarsa bu herhalde sürpriz olmayacak" diyerek her han her şeye hazır olunması gerektiğini söyledi.Savaşların kolay gelişmediğini belirten Barlas," Mesela, İkinci Dünya Savaşı'nda eğer Japonya, Amerika'ya saldırmasaydı, Almanya ile Amerika savaşmayacaktı. Ama bitmek tükenmek bilmez ihtiraslar ve bunları besleyen silah sanayileri, insanlığa sürekli savaş suçu işletmekte" dedi.Barlas yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:- 1950'deki Kore Savaşı'nı ele alalım. Arkasından Vietnam'a geçelim. Sonra Amerika'nın Ortadoğu'da yaptıklarını hatırlayalım.Ve kullanılan silahları, nükleer bombaları hiç unutmayalım.Kısacası, dünya hep diken üstünde olmayabilir de... Ama ya olursa?..1990'da Mogadişu'daydım. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Filistin lideri Yaser Arafat'ı ve Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç'i oraya çağırmıştı.Beni de bu liderleri tanıyayım diye otel odasına davet etti.Orada Özal dedi ki: "Eğer 1948'de Birleşmiş Milletler teklif ettiği zaman İsrail'in yaptığını Filistinliler de yapsaydı ve bir devlet kurulmasını kabul etselerdi bugün bu durumda olunmazdı." Sonra "Sayın İzzetbegoviç, aman siz bu fırsatı kaçırmayın" diye devam etti.İzzetbegoviç bu fırsatı kaçırmadı ve Bosna-Hersek Devleti kuruldu.Ama dün baktım, Sırp kitleler ellerinde Sırp bayraklarıyla Bosna'yı basmaya tevessül etmişler.Yani bir gün Yunanlılar da Kıbrıs'ı vesile edip yeni bir Türk-Yunan savaşı çıkarırlarsa bu herhalde sürpriz olmayacak.

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savaş, mehmet barlas, türkiye, yunanistan, köşe yazısı