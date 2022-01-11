https://tr.sputniknews.com/20220111/nft-kervanina-ajda-pekkan-da-katildi-1052604599.html

NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı

NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı

Ajda Pekkan da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler kervanına katıldı. Pekkan'ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yayınlanacak. Ancak sanatçının NFT'lerine sahip... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T08:16+0300

2022-01-11T08:16+0300

2022-01-11T08:16+0300

yaşam

ajda pekkan

nft

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Birçok ünlü ismin ardından şarkıcı Ajda Pekkan da NFT dünyasına adım attı. Pekkan'ın 15 Ocak'ta yayınlanacak NFT'lerine sahip olmak için 250 dolarlık token alarak çekilişe katılmak gerekecek. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Pekkan'ın NFT'lerine sahip olabilecek.

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ajda pekkan, nft