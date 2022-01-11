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https://tr.sputniknews.com/20220111/nft-kervanina-ajda-pekkan-da-katildi-1052604599.html
NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı
NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı
Ajda Pekkan da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler kervanına katıldı. Pekkan'ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yayınlanacak. Ancak sanatçının NFT'lerine sahip... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T08:16+0300
2022-01-11T08:16+0300
yaşam
ajda pekkan
nft
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Birçok ünlü ismin ardından şarkıcı Ajda Pekkan da NFT dünyasına adım attı. Pekkan'ın 15 Ocak'ta yayınlanacak NFT'lerine sahip olmak için 250 dolarlık token alarak çekilişe katılmak gerekecek. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Pekkan'ın NFT'lerine sahip olabilecek.
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ajda pekkan, nft

NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı

08:16 11.01.2022
© AA / ArşivAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA / Arşiv
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Ajda Pekkan da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler kervanına katıldı. Pekkan'ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yayınlanacak. Ancak sanatçının NFT'lerine sahip olmak sanıldığı kadar kolay olmayacak.
Birçok ünlü ismin ardından şarkıcı Ajda Pekkan da NFT dünyasına adım attı.
Pekkan'ın 15 Ocak'ta yayınlanacak NFT'lerine sahip olmak için 250 dolarlık token alarak çekilişe katılmak gerekecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Pekkan'ın NFT'lerine sahip olabilecek.
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