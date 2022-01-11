https://tr.sputniknews.com/20220111/omicrona-yakalanan-prof-dr-kurugol-avm-restoran-ve-konserlere-giriste-asi-sarti-getirilmeli-1052609483.html

Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli

Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli

Omicron'a yakalanan ve evde karantinada bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vakaların daha da... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T11:11+0300

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koronavirüs

delta

açıklama

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

zafer kurugöl

delta varyantı

delta plus

omicron

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka yoğunluk haritasını paylaştı. İzmir’de, bir önceki haritada yüz binde 68.54 olan vaka sayısı yaklaşık 5 kat artarak 323.30’a çıktı. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de virüse yakalandı. 4 Ocak'ta testi pozitif çıkınca karantina sürecine geçen, Omicron varyantına yakalandığı belirlenen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Zoom üzerinden açıklamalarda bulundu.'Daha önce 5. dozu alsaydım enfekte olma ri̇ski̇m az olabi̇li̇rdi̇'65 yaşında ve sağlık personeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kurugöl, her iki açıdan da riskli grupta yer almasına rağmen Covid-19'u son derece hafif atlattığını söyledi. "Aşı yaptırmamış olmasaydım ya yoğun bakımda olurdum ya da şu an daha kötü şeyler yaşıyordum" diyen Prof. Dr. Kurugöl şöyle konuştu:'Virüs daha da artacak'Virüsün daha da yayılacağını belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Aralık sonu, ocak başında vakalar artacak demiştim. Gerçekten bu dönem artışlar oldukça fazla oldu. Daha da artacak. Bunu Omicron varyantının çok bulaşıcı olmasına bağlayarak söylüyorum. Önlemler almak gerek. Türkiye Futbol Federasyonu maçlara girişte 3'üncü doz aşı şartı getirdi. Onun dışında önlem yok. Maske takmak kişilere bırakılmış durumda. Pek çok kişinin maske takmadığını görüyoruz. Okullarda da çok sayıda vaka arttı" dedi.Öneri̇leri̇ sıraladıKapalı alanda virüsün daha hızla yayıldığını hatırlatan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şunları dedi:

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