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Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli
Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli
Omicron'a yakalanan ve evde karantinada bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vakaların daha da... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:11+0300
2022-01-11T11:11+0300
koronavirüs
delta
açıklama
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
zafer kurugöl
delta varyantı
delta plus
omicron
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka yoğunluk haritasını paylaştı. İzmir’de, bir önceki haritada yüz binde 68.54 olan vaka sayısı yaklaşık 5 kat artarak 323.30’a çıktı. Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de virüse yakalandı. 4 Ocak'ta testi pozitif çıkınca karantina sürecine geçen, Omicron varyantına yakalandığı belirlenen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Zoom üzerinden açıklamalarda bulundu.'Daha önce 5. dozu alsaydım enfekte olma ri̇ski̇m az olabi̇li̇rdi̇'65 yaşında ve sağlık personeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kurugöl, her iki açıdan da riskli grupta yer almasına rağmen Covid-19'u son derece hafif atlattığını söyledi. "Aşı yaptırmamış olmasaydım ya yoğun bakımda olurdum ya da şu an daha kötü şeyler yaşıyordum" diyen Prof. Dr. Kurugöl şöyle konuştu:'Virüs daha da artacak'Virüsün daha da yayılacağını belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Aralık sonu, ocak başında vakalar artacak demiştim. Gerçekten bu dönem artışlar oldukça fazla oldu. Daha da artacak. Bunu Omicron varyantının çok bulaşıcı olmasına bağlayarak söylüyorum. Önlemler almak gerek. Türkiye Futbol Federasyonu maçlara girişte 3'üncü doz aşı şartı getirdi. Onun dışında önlem yok. Maske takmak kişilere bırakılmış durumda. Pek çok kişinin maske takmadığını görüyoruz. Okullarda da çok sayıda vaka arttı" dedi.Öneri̇leri̇ sıraladıKapalı alanda virüsün daha hızla yayıldığını hatırlatan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şunları dedi:
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delta, açıklama, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, zafer kurugöl, delta varyantı , delta plus, omicron

Omicron'a yakalanan Prof. Dr. Kurugöl: AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli

11:11 11.01.2022
© DHAZafer Kurugöl
Zafer Kurugöl - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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Omicron'a yakalanan ve evde karantinada bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vakaların daha da artacağını belirterek AVM, restoran ve konserlere girişte mutlaka aşı şartı getirilmesi gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka yoğunluk haritasını paylaştı. İzmir’de, bir önceki haritada yüz binde 68.54 olan vaka sayısı yaklaşık 5 kat artarak 323.30’a çıktı.
Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de virüse yakalandı. 4 Ocak'ta testi pozitif çıkınca karantina sürecine geçen, Omicron varyantına yakalandığı belirlenen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Zoom üzerinden açıklamalarda bulundu.

'Daha önce 5. dozu alsaydım enfekte olma ri̇ski̇m az olabi̇li̇rdi̇'

65 yaşında ve sağlık personeli olduğunu belirten Prof. Dr. Kurugöl, her iki açıdan da riskli grupta yer almasına rağmen Covid-19'u son derece hafif atlattığını söyledi. "Aşı yaptırmamış olmasaydım ya yoğun bakımda olurdum ya da şu an daha kötü şeyler yaşıyordum" diyen Prof. Dr. Kurugöl şöyle konuştu:

"Daha önce sağlık personeline 5'inci doz aşının daha erken uygulanması gerektiğini söyledim. 2'şer doz Sinovac ve BioNTech aşısı olan sağlık personeli için 5'inci doz aşının çıkması konusunu dile getirmiştim. Ancak bu oldukça geç uygulamaya girdi. İlk çıktığı gün yani 31 Aralık'ta 5'inci doz aşımı oldum. Bunun koruyuculuk oluşturması için en az 1 hafta olması gerek. Çok dikkat etmeme rağmen toplumda çok yaygın olduğu için virüs bana da bulaştı. Daha önce 5'inci dozu almış olsaydım, enfekte olma riskim az olabilirdi. Şunu herkes bilmeli. Aşıların durumu Omicron’a karşı bulaşı önlemede çok etkili ve yeterli değil. Ancak aşılar, hastalığın çok çok hafif seyretmesinde etkili."

'Virüs daha da artacak'

Virüsün daha da yayılacağını belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Aralık sonu, ocak başında vakalar artacak demiştim. Gerçekten bu dönem artışlar oldukça fazla oldu. Daha da artacak. Bunu Omicron varyantının çok bulaşıcı olmasına bağlayarak söylüyorum. Önlemler almak gerek. Türkiye Futbol Federasyonu maçlara girişte 3'üncü doz aşı şartı getirdi. Onun dışında önlem yok. Maske takmak kişilere bırakılmış durumda. Pek çok kişinin maske takmadığını görüyoruz. Okullarda da çok sayıda vaka arttı" dedi.
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Öneri̇leri̇ sıraladı

Kapalı alanda virüsün daha hızla yayıldığını hatırlatan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şunları dedi:
"Kapalı yerlerde daha çok bulaş oluyor. Önümüzdeki günlerde sömestir tatili olacak. Çocuklar tiyatro ve sinema gibi yerlere gidecek. Bu nedenle bu alanlarla AVM, restoran ve konserlere girişte aşı şartı getirilmeli. Toplu taşımada da insan trafiği çok arttı. Kademeli mesai yapılırsa bu da fayda sağlayacaktır. Okullarda, sınıflarda karantina var. Eğitim bizler için çok önemli. En son kapanması gereken yerler okullardır. Ancak vakaların da bu kadar çok artması nedeniyle sömestir tatilini bir hafta öne çekersek bu yükselişi kırmada çok faydalı olacaktır."
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