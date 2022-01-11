https://tr.sputniknews.com/20220111/papa-francisten-boykot-kulturune-tepki-ifade-ozgurlugune-yer-tanimiyor-1052615443.html

Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor

Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, tarihi inkar etme ve günümüz standartlarına göre yeniden yazma girişimleri olarak tanımlayarak 'tek yönlü... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:06+0300

2022-01-11T14:06+0300

2022-01-11T14:25+0300

dünya

vatikan

papa francis

boykot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052160898_0:0:2215:1245_1920x0_80_0_0_3f7dea13e00703405a3f60e3f4199648.jpg

Papa Francis, diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs aşıları ve salgın hakkında temelsiz ideolojik yanlış bilgilerin kınanmasını ele aldı.Dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri Papa, bir çeşit 'ideolojik kolonizasyona dönüşen' iptal kültürünün ifade özgürlüğüne yer bırakmadığını dile getirdi.Söz konusu açıklama, Papa'nın son birkaç haftada kültürel çatışmaları eleştirdiği ikinci açıklama oldu.Noel kelimesinin kullanılmamasını önerdiği için AB'yi 'Nazi diktatörlüğüne' benzetmiştiGeçtğimiz hafta Vatikan, Noel teriminin kullanılmamasını ve 'adem yapımı' yerine 'insan kaynaklı' terimin kullanılmasını öneren bir Avrupa Birliği (AB) iletişim kılavuzu taslağıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Papa Francis, Noel kelimesini yasaklamayı ve kullanılan kelimelere ilişkin yeni düzenlemeler getirmeyi planlayan AB'yi 'Nazi diktatörlüğü'ne benzetmişti. Vatikan tarafından 'Avrupa'nın Hıristiyan köklerini boykot etme' girişimi olarak görülen kılavuz taslağı, eleştiriler sonrasında revizyon yapılması amacıyla geri çekilmişti.Pazartesi günü yaptığı açıklamada Papa Francis, 'ifade özgürlüğüne yer bırakmayan ve şimdilerde birçok çevreyi ve kamu kurumunu etkisi altına alan' iptal kültürünün, bir ideolojik kolonizasyon biçimi olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.Konuşmasının tamamını İtalyanca yapan Papa, yalnızca 'cancel culture' (iptal kültürü) kelimelerini İngilizce olarak telaffuz etti.'İnsanlar tarihi inkar etmeye, daha da kötüsü, tarihi günümüzdeki modern terimlerle yeniden yazmaya zorlanıyor'Papa Francis, mevcut eğilimin 'çeşitliliği savunma kisvesi altında' kimliği iptal etme riski taşıdığını belirterek, bir tür 'tek yönlü düşünce biçiminin' şekillenmekte olduğunu, insanların 'tarihi inkar etmeye veya daha da kötüsü, tarihi günümüzdeki modern terimlerle yeniden yazmaya zorlandığını' da sözlerine ekledi.Boykot ya da iptal kültürü olarak tanımlanan protesto biçimi, başta emperyalist geçmişi konusunda tartışmaların alevlendiği İngiltere olmak üzere İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmaya başladı. Protestolar kapsamında Edward Colston gibi köle ticaretiyle tanınan ünlü isimlerin heykelleri yıkılmış, olaylara tepki gösterenler ise protesto biçimlerine ilişkin, 'tarihin yeniden yazılmaya çalışıldığı' yönünde değerlendirmede bulunmuştu.17. yüzyılda köle ticareti yaparak bir servet kazan Colston, servetiyle Bristol'deki hayır işlerine yüksek meblağlarda bağışta bulunmuş bu nedenle de şehrin sokaklarına, okullarına ve bir konser salonuna ismi verilmişti.Colston'un Bristol'deki heykeli, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında ortaya çıkan Siyahların Hayatları Değerlidir protestolarının dünyaya yayılması sonrasında devrilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220106/papa-cocuk-sahibi-olmak-yerine-evcil-hayvan-bakanlari-bencil-buluyor-1052455526.html

https://tr.sputniknews.com/20220106/boris-johnson-insanlar-gecmise-donuk-olarak-tarihi-degistirme-arayisina-girmemeli-1052478775.html

https://tr.sputniknews.com/20200716/kole-taciri-edward-colstonun-devrilen-heykelinin-yerine-dikilen-protestocu-heykeli-kaldirildi-1042466464.html

vatikan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vatikan, papa francis, boykot