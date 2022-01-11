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https://tr.sputniknews.com/20220111/papa-francisten-boykot-kulturune-tepki-ifade-ozgurlugune-yer-tanimiyor-1052615443.html
Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor
Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, tarihi inkar etme ve günümüz standartlarına göre yeniden yazma girişimleri olarak tanımlayarak 'tek yönlü... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T14:06+0300
2022-01-11T14:25+0300
dünya
vatikan
papa francis
boykot
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Papa Francis, diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs aşıları ve salgın hakkında temelsiz ideolojik yanlış bilgilerin kınanmasını ele aldı.Dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri Papa, bir çeşit 'ideolojik kolonizasyona dönüşen' iptal kültürünün ifade özgürlüğüne yer bırakmadığını dile getirdi.Söz konusu açıklama, Papa'nın son birkaç haftada kültürel çatışmaları eleştirdiği ikinci açıklama oldu.Noel kelimesinin kullanılmamasını önerdiği için AB'yi 'Nazi diktatörlüğüne' benzetmiştiGeçtğimiz hafta Vatikan, Noel teriminin kullanılmamasını ve 'adem yapımı' yerine 'insan kaynaklı' terimin kullanılmasını öneren bir Avrupa Birliği (AB) iletişim kılavuzu taslağıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Papa Francis, Noel kelimesini yasaklamayı ve kullanılan kelimelere ilişkin yeni düzenlemeler getirmeyi planlayan AB'yi 'Nazi diktatörlüğü'ne benzetmişti. Vatikan tarafından 'Avrupa'nın Hıristiyan köklerini boykot etme' girişimi olarak görülen kılavuz taslağı, eleştiriler sonrasında revizyon yapılması amacıyla geri çekilmişti.Pazartesi günü yaptığı açıklamada Papa Francis, 'ifade özgürlüğüne yer bırakmayan ve şimdilerde birçok çevreyi ve kamu kurumunu etkisi altına alan' iptal kültürünün, bir ideolojik kolonizasyon biçimi olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.Konuşmasının tamamını İtalyanca yapan Papa, yalnızca 'cancel culture' (iptal kültürü) kelimelerini İngilizce olarak telaffuz etti.'İnsanlar tarihi inkar etmeye, daha da kötüsü, tarihi günümüzdeki modern terimlerle yeniden yazmaya zorlanıyor'Papa Francis, mevcut eğilimin 'çeşitliliği savunma kisvesi altında' kimliği iptal etme riski taşıdığını belirterek, bir tür 'tek yönlü düşünce biçiminin' şekillenmekte olduğunu, insanların 'tarihi inkar etmeye veya daha da kötüsü, tarihi günümüzdeki modern terimlerle yeniden yazmaya zorlandığını' da sözlerine ekledi.Boykot ya da iptal kültürü olarak tanımlanan protesto biçimi, başta emperyalist geçmişi konusunda tartışmaların alevlendiği İngiltere olmak üzere İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmaya başladı. Protestolar kapsamında Edward Colston gibi köle ticaretiyle tanınan ünlü isimlerin heykelleri yıkılmış, olaylara tepki gösterenler ise protesto biçimlerine ilişkin, 'tarihin yeniden yazılmaya çalışıldığı' yönünde değerlendirmede bulunmuştu.17. yüzyılda köle ticareti yaparak bir servet kazan Colston, servetiyle Bristol'deki hayır işlerine yüksek meblağlarda bağışta bulunmuş bu nedenle de şehrin sokaklarına, okullarına ve bir konser salonuna ismi verilmişti.Colston'un Bristol'deki heykeli, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında ortaya çıkan Siyahların Hayatları Değerlidir protestolarının dünyaya yayılması sonrasında devrilmişti.
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https://tr.sputniknews.com/20200716/kole-taciri-edward-colstonun-devrilen-heykelinin-yerine-dikilen-protestocu-heykeli-kaldirildi-1042466464.html
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vatikan, papa francis, boykot

Papa Francis'ten 'iptal kültürüne' tepki: İfade özgürlüğüne yer bırakmıyor

14:06 11.01.2022 (güncellendi: 14:25 11.01.2022)
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, tarihi inkar etme ve günümüz standartlarına göre yeniden yazma girişimleri olarak tanımlayarak 'tek yönlü düşünme biçimi' dediği iptal kültürüne tepki gösterdi.
Papa Francis, diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs aşıları ve salgın hakkında temelsiz ideolojik yanlış bilgilerin kınanmasını ele aldı.
Dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri Papa, bir çeşit 'ideolojik kolonizasyona dönüşen' iptal kültürünün ifade özgürlüğüne yer bırakmadığını dile getirdi.
Söz konusu açıklama, Papa'nın son birkaç haftada kültürel çatışmaları eleştirdiği ikinci açıklama oldu.
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Noel kelimesinin kullanılmamasını önerdiği için AB'yi 'Nazi diktatörlüğüne' benzetmişti

Geçtğimiz hafta Vatikan, Noel teriminin kullanılmamasını ve 'adem yapımı' yerine 'insan kaynaklı' terimin kullanılmasını öneren bir Avrupa Birliği (AB) iletişim kılavuzu taslağıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Papa Francis, Noel kelimesini yasaklamayı ve kullanılan kelimelere ilişkin yeni düzenlemeler getirmeyi planlayan AB'yi 'Nazi diktatörlüğü'ne benzetmişti.
Vatikan tarafından 'Avrupa'nın Hıristiyan köklerini boykot etme' girişimi olarak görülen kılavuz taslağı, eleştiriler sonrasında revizyon yapılması amacıyla geri çekilmişti.
Pazartesi günü yaptığı açıklamada Papa Francis, 'ifade özgürlüğüne yer bırakmayan ve şimdilerde birçok çevreyi ve kamu kurumunu etkisi altına alan' iptal kültürünün, bir ideolojik kolonizasyon biçimi olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.
Konuşmasının tamamını İtalyanca yapan Papa, yalnızca 'cancel culture' (iptal kültürü) kelimelerini İngilizce olarak telaffuz etti.

'İnsanlar tarihi inkar etmeye, daha da kötüsü, tarihi günümüzdeki modern terimlerle yeniden yazmaya zorlanıyor'

Papa Francis, mevcut eğilimin 'çeşitliliği savunma kisvesi altında' kimliği iptal etme riski taşıdığını belirterek, bir tür 'tek yönlü düşünce biçiminin' şekillenmekte olduğunu, insanların 'tarihi inkar etmeye veya daha da kötüsü, tarihi günümüzdeki modern terimlerle yeniden yazmaya zorlandığını' da sözlerine ekledi.
Edward Colston heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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Boris Johnson: İnsanlar geçmişe dönük olarak tarihi değiştirme arayışına girmemeli
6 Ocak, 20:23
Boykot ya da iptal kültürü olarak tanımlanan protesto biçimi, başta emperyalist geçmişi konusunda tartışmaların alevlendiği İngiltere olmak üzere İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmaya başladı.
Protestolar kapsamında Edward Colston gibi köle ticaretiyle tanınan ünlü isimlerin heykelleri yıkılmış, olaylara tepki gösterenler ise protesto biçimlerine ilişkin, 'tarihin yeniden yazılmaya çalışıldığı' yönünde değerlendirmede bulunmuştu.
17. yüzyılda köle ticareti yaparak bir servet kazan Colston, servetiyle Bristol'deki hayır işlerine yüksek meblağlarda bağışta bulunmuş bu nedenle de şehrin sokaklarına, okullarına ve bir konser salonuna ismi verilmişti.
Colston'un Bristol'deki heykeli, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrasında ortaya çıkan Siyahların Hayatları Değerlidir protestolarının dünyaya yayılması sonrasında devrilmişti.
İngiltere'de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında devrilen köle taciri Edward Colston'un heykelinin yerine dikilen Jen Reid heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2020
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