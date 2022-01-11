https://tr.sputniknews.com/20220111/porno-yildizi-lisa-ann-birlikte-olmak-icin-sporculari-tercih-ediyorum-en-iyisi-basketbolcular-1052615929.html

Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular

Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular

Porno yıldızı Lisa Ann, ilişki kurmak için 'sporcuları tercih ettiğini' belirterek, 'en iyilerinin basketbolcular' olduğunu açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:19+0300

2022-01-11T13:19+0300

2022-01-11T13:43+0300

dünya

basketbol

porno

lisa ann

nba

kevin durant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052615888_0:28:1620:939_1920x0_80_0_0_8f0b78abc898ac6c86ef99d560b0a7b4.jpg

GQ dergisinde 2015'te yaptığı açıklamalarda neden Victoria's Secret modellerine benzettiği NBA yıldızlarıyla cinsel ilişkiye girmeyi tercih ettiğini anlatan porno yıldızı Lisa Ann bu seçimiyle ilgili yeni şeyler söyledi. Sportbible sitesinin aktardığına göre bugüne kadar yüzlerce sporcuyla ilişkisi olduğunu söyleyen ve "Sporcuların en iyi yanı, benimle görünemeyecek olmaları" diyen 49 yaşındaki Ann, sporcularla yaşadığı ilişkilere dair şunları söyledi: "Çoğu zaman beni bir yere götürmezler. İlk başta bu süreci yürütmek biraz zordu. Sonra tam tersi olan ve beni dışarı çıkarmaktan hoşlanan bir çiftle tanıştım. Daha çok bir ganimet gibi hissettim. Gizliliği severim. Yaptığım diğer her şey çok aleni oldu. Sadece seyahatlerimizde gerçekleşen bu gizli ilişkiler gerçekten çok samimi. Özel bir bağ oluşuyor."Ann en çok tercih ettiği sporcuların ise basketbolcular olduğunu da yineledi: "NBA seçmelerini izliyorum ve 'Tamam. Bu yıl ilk üçü ile birlikte olmak istiyorum' diyorum. Bazen yalnızca bir liste. Bunu sadece eğlenmek için yapıyorum."Ann, "O yüzlercesinin sadece 25'iyle görüşüyorum. Ancak yine de iletişimi koparmıyorum, çünkü ben bir hayranım. Lisa Ann olmanın en iyi yanı, bir sporcuyu Twitter'dan takip ettiğimde takibime geri dönerek hemen numarasını vermesi. Çünkü beni takip ettiği görülmemeli. Yıllar önce, Kevin Durant beni takip ediyordu ve bunun farkında bile değildim. Ünü iyice arttığında ise beni takipten çıktı" diye devam etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

basketbol, porno, lisa ann, nba, kevin durant