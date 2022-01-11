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https://tr.sputniknews.com/20220111/porno-yildizi-lisa-ann-birlikte-olmak-icin-sporculari-tercih-ediyorum-en-iyisi-basketbolcular-1052615929.html
Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular
Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular
Porno yıldızı Lisa Ann, ilişki kurmak için 'sporcuları tercih ettiğini' belirterek, 'en iyilerinin basketbolcular' olduğunu açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:19+0300
2022-01-11T13:43+0300
dünya
basketbol
porno
lisa ann
nba
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GQ dergisinde 2015'te yaptığı açıklamalarda neden Victoria's Secret modellerine benzettiği NBA yıldızlarıyla cinsel ilişkiye girmeyi tercih ettiğini anlatan porno yıldızı Lisa Ann bu seçimiyle ilgili yeni şeyler söyledi. Sportbible sitesinin aktardığına göre bugüne kadar yüzlerce sporcuyla ilişkisi olduğunu söyleyen ve "Sporcuların en iyi yanı, benimle görünemeyecek olmaları" diyen 49 yaşındaki Ann, sporcularla yaşadığı ilişkilere dair şunları söyledi: "Çoğu zaman beni bir yere götürmezler. İlk başta bu süreci yürütmek biraz zordu. Sonra tam tersi olan ve beni dışarı çıkarmaktan hoşlanan bir çiftle tanıştım. Daha çok bir ganimet gibi hissettim. Gizliliği severim. Yaptığım diğer her şey çok aleni oldu. Sadece seyahatlerimizde gerçekleşen bu gizli ilişkiler gerçekten çok samimi. Özel bir bağ oluşuyor."Ann en çok tercih ettiği sporcuların ise basketbolcular olduğunu da yineledi: "NBA seçmelerini izliyorum ve 'Tamam. Bu yıl ilk üçü ile birlikte olmak istiyorum' diyorum. Bazen yalnızca bir liste. Bunu sadece eğlenmek için yapıyorum."Ann, "O yüzlercesinin sadece 25'iyle görüşüyorum. Ancak yine de iletişimi koparmıyorum, çünkü ben bir hayranım. Lisa Ann olmanın en iyi yanı, bir sporcuyu Twitter'dan takip ettiğimde takibime geri dönerek hemen numarasını vermesi. Çünkü beni takip ettiği görülmemeli. Yıllar önce, Kevin Durant beni takip ediyordu ve bunun farkında bile değildim. Ünü iyice arttığında ise beni takipten çıktı" diye devam etti.
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basketbol, porno, lisa ann, nba, kevin durant

Porno yıldızı Lisa Ann: Birlikte olmak için sporcuları tercih ediyorum, en iyisi basketbolcular

13:19 11.01.2022 (güncellendi: 13:43 11.01.2022)
© AFP 2021Lisa Ann
Lisa Ann - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021
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Porno yıldızı Lisa Ann, ilişki kurmak için 'sporcuları tercih ettiğini' belirterek, 'en iyilerinin basketbolcular' olduğunu açıkladı.
GQ dergisinde 2015'te yaptığı açıklamalarda neden Victoria's Secret modellerine benzettiği NBA yıldızlarıyla cinsel ilişkiye girmeyi tercih ettiğini anlatan porno yıldızı Lisa Ann bu seçimiyle ilgili yeni şeyler söyledi.
Sportbible sitesinin aktardığına göre bugüne kadar yüzlerce sporcuyla ilişkisi olduğunu söyleyen ve "Sporcuların en iyi yanı, benimle görünemeyecek olmaları" diyen 49 yaşındaki Ann, sporcularla yaşadığı ilişkilere dair şunları söyledi: "Çoğu zaman beni bir yere götürmezler. İlk başta bu süreci yürütmek biraz zordu. Sonra tam tersi olan ve beni dışarı çıkarmaktan hoşlanan bir çiftle tanıştım. Daha çok bir ganimet gibi hissettim. Gizliliği severim. Yaptığım diğer her şey çok aleni oldu. Sadece seyahatlerimizde gerçekleşen bu gizli ilişkiler gerçekten çok samimi. Özel bir bağ oluşuyor."
Ann en çok tercih ettiği sporcuların ise basketbolcular olduğunu da yineledi: "NBA seçmelerini izliyorum ve 'Tamam. Bu yıl ilk üçü ile birlikte olmak istiyorum' diyorum. Bazen yalnızca bir liste. Bunu sadece eğlenmek için yapıyorum."
Ann, "O yüzlercesinin sadece 25'iyle görüşüyorum. Ancak yine de iletişimi koparmıyorum, çünkü ben bir hayranım. Lisa Ann olmanın en iyi yanı, bir sporcuyu Twitter'dan takip ettiğimde takibime geri dönerek hemen numarasını vermesi. Çünkü beni takip ettiği görülmemeli. Yıllar önce, Kevin Durant beni takip ediyordu ve bunun farkında bile değildim. Ünü iyice arttığında ise beni takipten çıktı" diye devam etti.
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