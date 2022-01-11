https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-basbakani-misustin-yeni-kazakistanli-mevkidasiyla-gorustu-1052633782.html
Rusya Başbakanı Mişustin yeni Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Rusya Başbakanı Mişustin yeni Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bugün Kazakistan’ın yeni Başbakanı Alihan Smailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T20:16+0300
2022-01-11T20:16+0300
2022-01-11T20:16+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
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kazakistan
avrasya ekonomik birliği
avrasya ekonomik birliği (aeb)
mihail mişustin
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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mişustin’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Kazakistanlı mevkidaşı Smailov’u, tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.Taraflar, iki ülke arasındaki yapıcı işbirliğinin daha da güçlenmesinin önemini kaydederek Avrasya Ekonomik Birliği kapsamındaki bütünleşmenin etkinleştirilmesine vurgu yaptı.Mişustin ayrıca Smailov’a tebrik mektubu yollayarak, “enerji, sanayi, yüksek teknolojiler, ulaşım altyapısı ve diğer alanlardaki büyük ortak projeleri ilerletmek için uygun koşullar oluşturmaya” hazır olduğunu yazdı.‘İki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirme konusunda kararlıyız’Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre Başbakan Smailov, Mişustin’le yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeyi kullandı:Açıklamada, Rusya’nın, Kazakistan’ın başlıca ticari ve ekonomik partneri olduğu vurgulanıyor.2011 yılının ilk 10 ayında, iki ülke arasındaki ticaret yüzde 30 artarak 19 milyar 500 milyon dolara ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistanin-yeni-basbakani-alihan-smailov-oldu-1052605409.html
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rusya, kazakistan, avrasya ekonomik birliği, avrasya ekonomik birliği (aeb), mihail mişustin
Rusya Başbakanı Mişustin yeni Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bugün Kazakistan’ın yeni Başbakanı Alihan Smailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mişustin’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Kazakistanlı mevkidaşı Smailov’u, tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.
Taraflar, iki ülke arasındaki yapıcı işbirliğinin daha da güçlenmesinin önemini kaydederek Avrasya Ekonomik Birliği kapsamındaki bütünleşmenin etkinleştirilmesine vurgu yaptı.
Mişustin ayrıca Smailov’a tebrik mektubu yollayarak, “enerji, sanayi, yüksek teknolojiler, ulaşım altyapısı ve diğer alanlardaki büyük ortak projeleri ilerletmek için uygun koşullar oluşturmaya” hazır olduğunu yazdı.
‘İki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirme konusunda kararlıyız’
Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre Başbakan Smailov, Mişustin’le yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeyi kullandı:
“Kazakistan hükümeti, Rusya’yla stratejik ortaklığı derinleştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Sizinle tüm konularında, Kazakistan-Rusya ilişkilerine özgü şekilde, zengin ve düzenli diyaloğu sürdürmeyi umuyorum. Daha önce varılan anlaşmaları uygulamaya kararlıyız.”
Açıklamada, Rusya’nın, Kazakistan’ın başlıca ticari ve ekonomik partneri olduğu vurgulanıyor.
2011 yılının ilk 10 ayında, iki ülke arasındaki ticaret yüzde 30 artarak 19 milyar 500 milyon dolara ulaştı.