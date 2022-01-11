https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-basbakani-misustin-yeni-kazakistanli-mevkidasiyla-gorustu-1052633782.html

Rusya Başbakanı Mişustin yeni Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Rusya Başbakanı Mişustin yeni Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bugün Kazakistan’ın yeni Başbakanı Alihan Smailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T20:16+0300

2022-01-11T20:16+0300

2022-01-11T20:16+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

avrasya ekonomik birliği

avrasya ekonomik birliği (aeb)

mihail mişustin

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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mişustin’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Kazakistanlı mevkidaşı Smailov’u, tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.Taraflar, iki ülke arasındaki yapıcı işbirliğinin daha da güçlenmesinin önemini kaydederek Avrasya Ekonomik Birliği kapsamındaki bütünleşmenin etkinleştirilmesine vurgu yaptı.Mişustin ayrıca Smailov’a tebrik mektubu yollayarak, “enerji, sanayi, yüksek teknolojiler, ulaşım altyapısı ve diğer alanlardaki büyük ortak projeleri ilerletmek için uygun koşullar oluşturmaya” hazır olduğunu yazdı.‘İki ülke arasındaki ortaklığı derinleştirme konusunda kararlıyız’Kazakistan hükümetinin açıklamasına göre Başbakan Smailov, Mişustin’le yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeyi kullandı:Açıklamada, Rusya’nın, Kazakistan’ın başlıca ticari ve ekonomik partneri olduğu vurgulanıyor.2011 yılının ilk 10 ayında, iki ülke arasındaki ticaret yüzde 30 artarak 19 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistanin-yeni-basbakani-alihan-smailov-oldu-1052605409.html

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rusya, kazakistan, avrasya ekonomik birliği, avrasya ekonomik birliği (aeb), mihail mişustin