https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-nato-ile-iliskilerimizde-hakikat-ani-gelmekte--1052620397.html

Rusya: NATO ile ilişkilerimizde hakikat anı gelmekte

Rusya: NATO ile ilişkilerimizde hakikat anı gelmekte

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus heyetin Rusya-NATO Konseyi çerçevesinde yapıcı diyalog kurulmasını umduğunu, ilişkilerde hakikat anının... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:19+0300

2022-01-11T14:19+0300

2022-01-11T14:20+0300

savunma

rusya

nato

aleksandr gruşko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1044679970_0:5:1601:905_1920x0_80_0_0_aa470ea4cebb363fafd03a05c6188280.jpg

Rusya-NATO Konseyi görüşmeleri için gideceği Brüksel’e hareket etmeden önce gazetecilere konuşan Gruşko, görüşmelere çok gerçekçi beklentiler ve Avrupa’daki temel güvenlik sorunlarıyla ilgili derin ve ciddi bir istişare yapılması umuduyla gittiklerini ifade etti. Gruşko’ya göre, NATO uzun yıllar yaşanan zorluklar hakkında sessiz kalıp Moskova’nın tutumunu ‘İttifak’ın barışçıl doğasına karşı güvensizlik’ gibi görüp buna önem vermedi. Gruşko, “Her şeyin bir zamanı vardır. Hiç abartısız şunu söyleyebilirim. İttifak ile ilişkilerimizde hakikat anı gelmekte” dedi. Bakan Yardımcısı, görüşmenin gayri resmi bir görüşme olacağını, Rus heyet için kilit niteliğindeki konunun güvenlik garantileriyle ilgili teklifler olduğunu kaydetti. Rusya-NATO Konseyi yarın Brüksel’de gerçekleştirilecek. Rusya’nın heyetinde dışişleri ve savunma bakanlıklarından temsilciler yer alacak. Moskova ve Washington 9-10 Ocak’ta Cenevre’de Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nato, aleksandr gruşko