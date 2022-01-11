https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-ve-cinden-ticarette-yeni-rekor--1052624357.html

Rusya ve Çin’den ticarette yeni rekor

Rusya ve Çin’den ticarette yeni rekor

Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler ve lojistik süreçler koronavirüs salgını nedeniyle aksamaya uğrasa da karşılıklı ticaret hacmi 2021’de pandemi öncesi... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:05+0300

2022-01-11T16:05+0300

2022-01-11T16:05+0300

rusya

vladimir putin

çin

ticaret

rekor

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Moskova’nın Pekin Ticaret Temsilcisi Aleksey Dahnovskiy, Çin’deki istatistiklere göre, ikili ticaret hacminin 2021’in ilk 11 ayında 130 milyar doları aştığını belirtti ve 12 aylık süreçte bu rakamın 140 milyar dolara ulaşacağı tahmininde bulundu. Bu duruma enerji ve demir dışı metallerdeki fiyat artışının yanı sıra kömür sevkiyatlarındaki yükselişin sebep olduğunun altını çizen Dahnovskiy, bir önceki rekorun 2019’da elde edildiğini ve 111 milyar dolar gibi bir ticaret hacmine ulaşılmış olduğunu hatırlattı. Dahnovskiy, “2022’de eğer pandemide hafifleme olursa yeni bir rekora ulaşmayı umuyoruz. Mevcut istikrar devam ederse ülkelerimizin liderlerinin 2024 için koyduğu hedef olan 200 milyar dolarlık seviyeye ulaşırız” dedi. Dahnovskiy’nin açıklamaları Batı ile gerginliği tırmanan Moskova ve Pekin’in ilişkilerini güçlendirdiği bir dönemde geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği yeni yıl mesajında ikili ticaret hacminin yeni zirvelere ulaştığını, enerji ve uzay alanında stratejik projelerin hızlandırıldığını söylemişti. Putin yıllık basın toplantısında da iki ülkenin güvene dayalı ilişkileri olduğunu ve bunun iyi iş ilişkileri geliştirilmesine yardımcı olduğunu ifade etmişti.

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