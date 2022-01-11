https://tr.sputniknews.com/20220111/temizlik-malzemesi-ureten-meslek-lisesinden-5-milyon-101-bin-liralik-ciro-1052615003.html

Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro

Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro

Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi markasıyla ürettiği 23 çeşit temizlik malzemesini Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:09+0300

2022-01-11T13:09+0300

2022-01-11T13:09+0300

ekonomi

lise

ihracat

hatay

öğrenci

temizlik

meslek lisesi

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Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Benli' markasıyla ürettiği 23 çeşit temizlik malzemesinin satışından geçen yıl 5 milyon 101 bin lira ciro elde etti.Okulun bodrumunda 5 yıl önce oluşturulan atölyelerde öğretmen ve öğrenciler tarafından "Benli" markasıyla başlayan temizlik malzemesi üretimi tüm hızıyla sürüyor. Üretilen temizlik malzemeleri Hatay'ın yanı sıra farklı kentlerdeki okullara ve kamu kurumlarına satılıyor.Haftanın 5 günü 8 öğretmen ve 70 öğrenciyle adeta fabrika gibi çalışan okulun atölyelerinde yüzey temizleyiciden sabuna, kolonyadan dezenfektana kadar çok çeşitli hijyen malzemeleri üretiliyor.'Öğrencilerin aylık geliri 1000 lira'Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, geçen yıl koydukları 4 milyon lira ciro hedefini aştıklarını söyledi.Yaklaşık 5 yıldır hijyen malzemesi üretimini aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çalışkan, son iki yılda kapasitelerini Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle iki katına çıkardıklarını belirtti.Müdür, geçen yıl 1050 ton hijyen malzemesi üretimi yaptıklarını anlatarak, öğrencilerin aylık 1000 lira civarında kazanç elde ettiğini anlattı.'Türkiye'de 2 bin okulda kullanılıyor'Atölyelerde yaptıkları ürünleri başta Hatay olmak üzere Kilis, Niğde ve Nevşehir'e gönderdiklerini ifade eden Çalışkan, 'Benli' markalı ürünlerin Türkiye'de 2 bin okulda kullanıldığını söyledi.'Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz''Benli' markasıyla üretilen 23 çeşit hijyen malzemesinin satışından geçen yıl 5 milyon 101 bin lira ciro elde ettiklerini anlatan Çalışkan, bu yıl hedeflerinin ihracat olduğunu belirtti. Çalışkan, "Bu yıl 10 milyon lira ciro hedefliyoruz. Şu anda Kuveyt, Tunus gibi ülkelerden ürünlerimize talep var. Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220110/serveti-100-milyar-dolari-asan-warren-buffettin-9-aliskanligi-1052581954.html

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lise, ihracat, hatay, öğrenci, temizlik, meslek lisesi