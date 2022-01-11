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https://tr.sputniknews.com/20220111/yasaga-ragmen-karaca-avlayip-sosyal-medyada-paylasti-12-bin-lira-ceza-1052615764.html
Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza
Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza
Düzce'de, yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:12+0300
2022-01-11T13:31+0300
türkiye
düzce
ceza
yasak
avlanma
karaca
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Düzce Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.M.Ç.'ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/anadolu-parsi-ilk-kez-bu-kadar-net-goruntulendi-1051719584.html
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düzce, ceza, yasak, avlanma, karaca

Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza

13:12 11.01.2022 (güncellendi: 13:31 11.01.2022)
© DHAYasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza
Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
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Düzce'de, yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı.
Düzce Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.
M.Ç.'ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı.
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