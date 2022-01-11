https://tr.sputniknews.com/20220111/yasaga-ragmen-karaca-avlayip-sosyal-medyada-paylasti-12-bin-lira-ceza-1052615764.html

Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza

Yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyada paylaştı: 12 bin lira ceza

Düzce'de, yasağa rağmen karaca avlayıp sosyal medyadan paylaşan M.Ç.'ye 12 bin 683 TL ceza uygulandı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

düzce

ceza

yasak

avlanma

karaca

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Düzce Yığılca'da yasağa rağmen karaca avlayıp, sosyal medyadan paylaşan kişi olduğu bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaz aylarında avladığı karacanın fotoğrafını paylaşan kişinin M.Ç. olduğunu belirledi.M.Ç.'ye 6 bin 609 TL idari para cezası ve 6 bin 74 TL tazminat olmak üzere toplam 12 bin 683 TL cezai işlem uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/anadolu-parsi-ilk-kez-bu-kadar-net-goruntulendi-1051719584.html

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düzce, ceza, yasak, avlanma, karaca