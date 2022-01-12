https://tr.sputniknews.com/20220112/3-futbolcu-ayni-anda-vole-yapmaya-kalkti-hicbiri-topa-vuramadi-1052663814.html

3 futbolcu aynı anda vole yapmaya kalktı, hiçbiri topa vuramadı

3 futbolcu aynı anda vole yapmaya kalktı, hiçbiri topa vuramadı

Karaman’da oynanan amatör maçta aynı topa vole yapmaya çalışan 3 futbolcu da topa vuramadı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T14:27+0300

2022-01-12T14:27+0300

2022-01-12T15:27+0300

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Karaman Amatör Ligi'nde Başyaylaspor ile Alakise Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru korner atışı kullanıldı.Kullanılan kornerde ceza sahasında bulunan Başyaylasporlu 3 futbolcu aynı anda havadan gelen topa vole vuruşu yapmak istedi. Ancak 3 futbolcu da topa vuramadı.Kulüp olarak amatör ligde bu sene oynamaya başladıklarını anlatan pozisyonun kahramanlarından Mehmet Ali Ural, "Bizim için o gün zor bir maç oldu. Korner atışındaki pozisyonda da arkadaşlarımı görmemiştim ve pozisyonu sonra videosunu izlediğim de fark ettim. Keşke gol olsa diyeceğim bir pozisyonmuş ama olmadı. Tsubasa golü diye bir gol var, belki bilirsiniz. Bir topa iki kişinin röveşata yapmasından kaynaklanmış. Gerçeği var ve çizgi filmde aktarılmıştı bu olay. Bu gol olsa öyle bir gol olurdu. Herkesin yapmak isteyip de yapamadığı bir gol kesinlikle olurdu. İnşallah bir dahaki maçlarda atmayı düşünürüz" dedi. 'Yılın golü olurdu'Başyaylaspor'un bir diğer futbolcusu Abdullah Koca’da "Daha önceden çalışılmış bir pozisyon değil. Aslında biz sonradan maç görüntülerini izleyince fark ettik. Dışarıdan da kimse fark etmemiş. Mehmet Ali, Tugay ve benim olduğum pozisyon. Ben zaten geriden geliyordum, diğer arkadaşlarımı görmedim, hatta pozisyonu ben bozuyorum. Aslında antrenmanlarda sürekli yapmaya çalıştığımız denediğimiz hareketler ama o an üçümüzde aynı anda kalkınca hem komik hem de güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Ben birkaç defa izledim. İnşallah diğer maçlarda böyle bir gol atarız. Atsaymışız zaten büyük ihtimalle yılın golünü atmış olacaktık. Üçümüzün de aynı hareketi yapması bence çok hoş bir görüntü ortaya çıkarmış. İnşallah her şey bizim adımıza iyi olur" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211220/tokatta-sahaya-giren-kopek-topun-pesini-birakmadi-oyun-durdu-1051926194.html

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türkiye, karaman, futbol, amatör lig, röveşata