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ABD ordusu, 28 bölgede gerçeğe yakın gerilla savaşı tatbikatı yapacak
ABD ordusu, 28 bölgede gerçeğe yakın gerilla savaşı tatbikatı yapacak
ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özel kuvvetlere yeni katılacak askerleri gerçek bir gerilla savaşı senaryosunda test etmek üzere, Kuzey Karolina ve Güney... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T04:02+0300
2022-01-12T04:02+0300
savunma
tatbikat
abd ordusu
kuzey karolina
gerilla savaşı
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Fort Bragg Üssü'nden açıklamada, 'Özel Kuvvetler adaylarının Özel Kuvvetler Yeterlilik Kursu eğitimlerinin son testi olarak çok sayıda ilçeyi kapsayacak bir gayrinizami harp tatbikatına tabi tutulacağı' ifade edildi.'Robin Sage' adlı tatbikatın 22 Ocak ile 4 Şubat arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, tatbikata ABD Kara Kuvvetleri John F. Kennedy Özel Harp Okulu öğrencilerinin katılacağı kaydedildi.Açıklamada, gayrinizami harp tatbikatının Kuzey Karolina'da 26, Güney Karolina'da 2 ilçede eş zamanlı yapılacağı bilgisine yer verildi.Halktan da gönüllü katılımcılar alınacakGerçeğe yakın ve geniş bir alana yayılmış gayrinizami harp senaryosu üzerine kurulu tatbikata ilişkin açıklamada, "Tatbikatta, adaylar, gerçek dünyanın zorluklarını göğüslemek üzere sorunları analiz etmeye ve çözmeye zorlayan, silahlı çatışmanın olduğu bir siyasi istikrarsızlık senaryosuna yerleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi: "Fort Bragg'daki birliklerden askerler de tatbikata destek verecek. Bu askerler, Pineland (tatbikat alanı) direniş hareketi olarak da adlandırılan muhalif güçler ve özgürlük savaşçısı gerillalar olarak gerçeğe yakın harekat icra edecek. Bu birlikler eğitim tatbikatında kritik bir rol oynamaktadır. Tatbikata daha da gerçekçilik katmak için eyalet genelindeki sivil gönüllüler rol oyuncuları olarak katılacak."Açıklamada kolluk kuvvetlerinin bu tatbikat hakkında bilgilendirildiği belirtilirken askeri ve sivil katılımcılara da kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kaldıklarında takip edecekleri prosedür konusunda bilgi verileceği ifade edildi.ABD, 2020'de '2018 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesine' ek olarak Gayrinizami Harp Strateji Belgesi hazırlamıştı.Belgede gayrinizami harp 2ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele' olarak tanımlanmıştı.ABD'nin 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde de Özel Kuvvetlerin ABD’nin ortaklarına gayrinizami harp için destek yetkisi artırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/misir-ve-abdden-kizildenizde-ortak-deniz-tatbikati-1052556360.html
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tatbikat, abd ordusu, kuzey karolina, gerilla savaşı

ABD ordusu, 28 bölgede gerçeğe yakın gerilla savaşı tatbikatı yapacak

04:02 12.01.2022
© AFP 2021 / ADEK BERRYABD donanması bünyesinde Afganistan'da görev yapan bir kadın asker
ABD donanması bünyesinde Afganistan'da görev yapan bir kadın asker - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / ADEK BERRY
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ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özel kuvvetlere yeni katılacak askerleri gerçek bir gerilla savaşı senaryosunda test etmek üzere, Kuzey Karolina ve Güney Karolina'nın 28 ilçesinde gayrinizami harp tatbikatı gerçekleştirecek.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Fort Bragg Üssü'nden açıklamada, 'Özel Kuvvetler adaylarının Özel Kuvvetler Yeterlilik Kursu eğitimlerinin son testi olarak çok sayıda ilçeyi kapsayacak bir gayrinizami harp tatbikatına tabi tutulacağı' ifade edildi.
'Robin Sage' adlı tatbikatın 22 Ocak ile 4 Şubat arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, tatbikata ABD Kara Kuvvetleri John F. Kennedy Özel Harp Okulu öğrencilerinin katılacağı kaydedildi.
Açıklamada, gayrinizami harp tatbikatının Kuzey Karolina'da 26, Güney Karolina'da 2 ilçede eş zamanlı yapılacağı bilgisine yer verildi.

Halktan da gönüllü katılımcılar alınacak

Gerçeğe yakın ve geniş bir alana yayılmış gayrinizami harp senaryosu üzerine kurulu tatbikata ilişkin açıklamada, "Tatbikatta, adaylar, gerçek dünyanın zorluklarını göğüslemek üzere sorunları analiz etmeye ve çözmeye zorlayan, silahlı çatışmanın olduğu bir siyasi istikrarsızlık senaryosuna yerleştirilecek" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Fort Bragg'daki birliklerden askerler de tatbikata destek verecek. Bu askerler, Pineland (tatbikat alanı) direniş hareketi olarak da adlandırılan muhalif güçler ve özgürlük savaşçısı gerillalar olarak gerçeğe yakın harekat icra edecek. Bu birlikler eğitim tatbikatında kritik bir rol oynamaktadır. Tatbikata daha da gerçekçilik katmak için eyalet genelindeki sivil gönüllüler rol oyuncuları olarak katılacak."
Açıklamada kolluk kuvvetlerinin bu tatbikat hakkında bilgilendirildiği belirtilirken askeri ve sivil katılımcılara da kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kaldıklarında takip edecekleri prosedür konusunda bilgi verileceği ifade edildi.
ABD, 2020'de '2018 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesine' ek olarak Gayrinizami Harp Strateji Belgesi hazırlamıştı.
Belgede gayrinizami harp 2ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele' olarak tanımlanmıştı.
ABD'nin 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde de Özel Kuvvetlerin ABD’nin ortaklarına gayrinizami harp için destek yetkisi artırılmıştı.
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