https://tr.sputniknews.com/20220112/abdden-afganistana-308-milyon-dolarlik-insani-yardim-1052643435.html

ABD'den Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım

ABD'den Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım ve 1 milyon doz kovid-19 aşısı gönderecek. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

joe biden

aşı

kovid-19

koronavirüs aşısı

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ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini duyurdu.Horne, açıklamasınd aşu ifadelere yer verdi:ABD'nin gönderdiği aşı miktarı 4.3 milyon olduABD'nin Afgan halkına, mümkün olan tüm yolları kullanarak desteğini sürdüreceğinin altını çizen Horne, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı göndereceklerini sözlerine ekledi.Yapılan bu duyuru ile ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a gönderdiği aşı miktarı 4,3 milyonu bulurken, Ekim 2021'den bu yana gönderilen insani yardım tutarı da 782 milyon dolara ulaştı.

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abd, joe biden, aşı, kovid-19, koronavirüs aşısı