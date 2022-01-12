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https://tr.sputniknews.com/20220112/abdden-afganistana-308-milyon-dolarlik-insani-yardim-1052643435.html
ABD'den Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım
ABD'den Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım
ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım ve 1 milyon doz kovid-19 aşısı gönderecek. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
joe biden
aşı
kovid-19
koronavirüs aşısı
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ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini duyurdu.Horne, açıklamasınd aşu ifadelere yer verdi:ABD'nin gönderdiği aşı miktarı 4.3 milyon olduABD'nin Afgan halkına, mümkün olan tüm yolları kullanarak desteğini sürdüreceğinin altını çizen Horne, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı göndereceklerini sözlerine ekledi.Yapılan bu duyuru ile ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a gönderdiği aşı miktarı 4,3 milyonu bulurken, Ekim 2021'den bu yana gönderilen insani yardım tutarı da 782 milyon dolara ulaştı.
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abd, joe biden, aşı, kovid-19, koronavirüs aşısı

ABD'den Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım

00:55 12.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım ve 1 milyon doz kovid-19 aşısı gönderecek.
ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini duyurdu.
Horne, açıklamasınd aşu ifadelere yer verdi:
"ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından sağlanacak bu yeni insani yardım doğrudan bağımsız insani yardım organizasyonları üzerinden gönderilecek. Bu yardım, Kovid-19, sağlık hizmetleri eksikliği, kuraklık, yetersiz beslenme ve kış mevsiminin etkisiyle artan insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak için Afganlara hayat kurtaran koruma ve barınma, temel sağlık hizmetleri, kış yardımı, acil durum gıda yardımı, su ve hijyen sağlayacak."

ABD'nin gönderdiği aşı miktarı 4.3 milyon oldu

ABD'nin Afgan halkına, mümkün olan tüm yolları kullanarak desteğini sürdüreceğinin altını çizen Horne, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı göndereceklerini sözlerine ekledi.
Yapılan bu duyuru ile ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a gönderdiği aşı miktarı 4,3 milyonu bulurken, Ekim 2021'den bu yana gönderilen insani yardım tutarı da 782 milyon dolara ulaştı.
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