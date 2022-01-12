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Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:43+0300
2022-01-12T00:43+0300
2022-01-12T01:09+0300
deprem
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD depremle ilgili "Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem 00:43 12.01.2022 (güncellendi: 01:09 12.01.2022)
AFAD, Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD depremle ilgili
"Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" açıklamasında bulundu.