'Arazi benim' dedi, yolun ortasına duvar ördü

"Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi bizim 40 yıllık yolumuz. Bu yolu Mehmet Yeşildağ isimli mahalle sakini kendi arsası olması sebebiyle ulaşıma kapattı. Mahallemizin alt yapısı bu yoldan geçiyor. Mehmet Yeşildağ ‘Belediyeden izin aldım’ diyor. Ancak, biz belediye ile görüştüğümüzde herhangi bir iznin olmadığını söylediler. Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu cadde belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı bir yer. Yol kapalı olunca mahalle arasında farklı güzergah oluşturulmaya çalışıyorlar. Bu da olası kazaya sebebiyet verir. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız ise duvardan atlayarak evlerine ulaşabiliyor. Mahalle halkı olarak çok mağduruz. Muhtarlık olarak belediyeye başvurduk. Yolu kapatan kişiyi kendimizin ikna etmesi söylendi. Sorunumuz çok büyük."