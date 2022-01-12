https://tr.sputniknews.com/20220112/avcilarda-1-iscinin-olumune-neden-olan-gocuk-ile-ilgili-muteahhit-tutuklandi-1052647678.html

Avcılar'da 1 işçinin ölümüne neden olan göçük ile ilgili müteahhit tutuklandı

Avcılar'da 1 işçinin ölümüne neden olan göçük ile ilgili müteahhit tutuklandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın temeli kazılırken meydana gelen göçükte 3 çocuk babası Cemal Eken'in ölümü, İsa Eyice isimli işçinin... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T07:44+0300

2022-01-12T07:44+0300

2022-01-12T07:44+0300

türkiye

avcılar

küçükçekmece

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Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta dün öğle saatlerinde 'Kuyu temel' kazılırken meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan İsa Eyice ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi Cemal Eken'in cesedi ise itfaiye ve AFAD'ın çalışması sonucu yaklaşık 4 saat sonra çıkarılabildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu, ustabaşı Arif Eyice ile kepçe operatörü Sinan Alakuş'un sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Müteahhit Kekeçoğlu'nun "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verildi.

türkiye

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