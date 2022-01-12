Avrupa Birliği'nden Kuzey Kore'nin füze denemelerine kınama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta 2 kez füze fırlattığı hatırlatıldı."Kuzey Kore'nin yasadışı silah sistemlerine sahip olma çabaları uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir" iddiası yer alan açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.Açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yapıcı diplomasiye girişmesi, nükleer silahlardan arınmaya yönelik eylemlere başlaması, 'kitle imha silahlarını terk etmesi' istendi.AB, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğini duyurdu.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da hipersonik füzeyi başarıyla denediğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bir haftada iki kez füze denemesi yapmasını kınadı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta 2 kez füze fırlattığı hatırlatıldı.
"Kuzey Kore'nin yasadışı silah sistemlerine sahip olma çabaları uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir" iddiası yer alan açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yapıcı diplomasiye girişmesi, nükleer silahlardan arınmaya yönelik eylemlere başlaması, 'kitle imha silahlarını terk etmesi' istendi.
AB, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğini duyurdu.
Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da hipersonik füzeyi başarıyla denediğini açıklamıştı.