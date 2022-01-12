Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220112/avrupa-birliginden-kuzey-korenin-fuze-denemelerine-kinama-1052646712.html
Avrupa Birliği'nden Kuzey Kore'nin füze denemelerine kınama
Avrupa Birliği'nden Kuzey Kore'nin füze denemelerine kınama
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bir haftada iki kez füze denemesi yapmasını kınadı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T04:34+0300
2022-01-12T04:34+0300
dünya
kuzey kore
avrupa birliği
füze denemesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894838_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b78f3d39c72743561de12ee752ff8964.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta 2 kez füze fırlattığı hatırlatıldı."Kuzey Kore'nin yasadışı silah sistemlerine sahip olma çabaları uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir" iddiası yer alan açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.Açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yapıcı diplomasiye girişmesi, nükleer silahlardan arınmaya yönelik eylemlere başlaması, 'kitle imha silahlarını terk etmesi' istendi.AB, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğini duyurdu.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da hipersonik füzeyi başarıyla denediğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1052601140.html
kuzey kore
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_81ee37273d4b25568254bb62610feb38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, avrupa birliği, füze denemesi

Avrupa Birliği'nden Kuzey Kore'nin füze denemelerine kınama

04:34 12.01.2022
© Fotoğraf : KCNAKuzey Kore, füze denemesi
Kuzey Kore, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Fotoğraf : KCNA
Abone ol
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bir haftada iki kez füze denemesi yapmasını kınadı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta 2 kez füze fırlattığı hatırlatıldı.
"Kuzey Kore'nin yasadışı silah sistemlerine sahip olma çabaları uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir" iddiası yer alan açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yapıcı diplomasiye girişmesi, nükleer silahlardan arınmaya yönelik eylemlere başlaması, 'kitle imha silahlarını terk etmesi' istendi.
AB, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğini duyurdu.
Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da hipersonik füzeyi başarıyla denediğini açıklamıştı.
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
SAVUNMA
Güney Kore: Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Dün, 02:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:34Avrupa Birliği'nden Kuzey Kore'nin füze denemelerine kınama
04:02ABD ordusu, 28 bölgede gerçeğe yakın gerilla savaşı tatbikatı yapacak
03:41Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame'ye yurtdışına çıkış yasağı
03:14'2021 Yılı Haberin Kahramanları' töreninde Be-200 mürettebatına ödül
02:57Meksika'da 17 çocuğu istismar eden anaokulu çalışanı, 494 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
02:43Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim
02:33Köpekleri zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
02:20Rusya’nın batısında 3 bin askerin katılımıyla tatbikat başlatıldı
01:56Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu
01:53Perinçek: Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak
01:37Muğla'da şiddetli yağış: Toprak kayması ve su baskınları meydana geldi
01:34Bataklık Operasyonu davasında ara karar
01:22Diyarbakır'da iki akraba grup arasında kavga: 1 ölü
01:20Donetsk: Ukrayna ordusu, temas hattına uçaksavar füze sistemleri yerleştiriyor
01:15İzmir'de 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı
01:11ABD Dışişleri: Almatı kentinin sükunete kavuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz
01:02Kuzey Kıbrıs'ta canlı yayın sırasında sunucunun çocuğu stüdyoya girip, masanın üzerine çıktı
00:59Lugansk: Ukrayna özel kuvvetleri, Donbass'taki temas hattına geldi
00:55ABD'den Afganistan'a 308 milyon dolarlık insani yardım
00:55ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü