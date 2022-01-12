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Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı
22:41 12.01.2022 (güncellendi: 23:16 12.01.2022)
© İHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© İHA
Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. Her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin, "HDP’li Milletvekilinin teröristle olan fotoğraflarına, ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP bir şey söyleyemedi. Biz yaşananları görmezden gelemeyiz. Sırtımızı dönemeyiz" ifadelerini kullandı.
HDP’li Milletvekili Semra Güzel’in medyada yayılan fotoğraflarıyla ilgili konuşan Soylu “Bir karar verdim hukuk okuyacağım. Çekip çekiştirip meseledeki doğruları uzaklaştırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarınıa ilişkin ise Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki Pensilvanya ile diş muayenehanesinde konuşmadık desin. 15 Temmuz'daki "Yurtta sulh, cihanda sulh" sloganı hakkında konuşmadık desin" dedi.
"Küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Bizim güneyimizde Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Türkiye'yi hedef haline getiren bir tablo ile karşı karşıyayız. Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok bizim. Dünyada 21. yüzyılın nasıl başladığını da biliyoruz. Bize küreselleşme dediler, her şeyin maaliyetinin düşeceğini düşündük. İyi alışkanlıkların dünyayı kontrol edebileceğini düşündük. Bu vahşi kapitalizmin başka bir senaryosu. Şu an Türkiye pandemiyi en az hasarla atlatıyor."
Bakan Soylu, "Küresel bir sorun olarak göçmen sorunu var. Avrupa istiyor ki Türkiye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Yunanistan göçmenleri öldürsün, yaksın buna da sessiz kalalım. Angelina jolie'nini fotoğrafını gösterdiler, herkesi oyaladılar" dedi.
"İnsaları terörize etmeye çalışan bir anlayış var" diye devam eden Soylu, "Sanayii Komitesi toplantısından geliyorum. O masa öyle şeyler demiyor. O masa kendi mühimmatlarımızı nasıl üreteceğimizi söylüyor. Türkiye'nin kendi meselelerini çözdükten sonra bir atlayış gerçekleştirdi. 2000'li yılların başından itibaren ortaya koyduğumuz strateji Türkiye'ye can suyu oldu. Bizim ikili ve bölgesel iş birliklerimiz var. Hem de güçlü işbirliklerimiz var" diye konuştu.
"Bu milletin bizden bir beklentisi var. Okula çocuğumu rahat göndereyim. Biz yaşananları görmezden gelemeyiz. Sırtımızı dönemeyiz. Grup konuşmalarını biraz seyrettim. Ne İYİ Parti Akşener, Ne Kılıçdaroğlu ne de HDP bu fotoğrafla ilgili 'bu fotoğrafı doğru bulmuyoruz' diyemediler. Bir tanesi bir şey söyleyemedi" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar.
Gaziantep'te 2 gün önce bir dava sonuçlandı. Davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile, terör örgütüyle ilk önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik, bütün bunlar sonucunda dünyanın cezasını aldı.
2009'da terör örgütüne katılmış bu kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan katılmış. Buradan milletime bir şey söylemek isterim: Dışardan Türkiye muhalefetin bağırış çağırışı gibi gözükmüyor. Biz gittiğimiz her yerde ışıltıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir Türkiye'deki istikrardan bir de dünyadaki hiçbir soruna sırtını dönmeyen Türkiye'den dolayı. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin mücadelesi konuşuluyor.
"Türkiye 21. asırdaki yürüyüşünde öyle bir noktaya geldi ki kendisi dönmek istese dönemez. Bu terörist gibilerden Türkiye'de çok var" diyen Soylu, "Önümüzdeki günlerde bunlar daha sıkça Türkiye'nin gündeminde olur. ABD, Fransa, Avrupa bize bu meşruiyet alanını dayatmaya çalışıyor. Siyaseti buna alet etmek ve bunu meşru siyaset gibi göstermek kadar Türkiye'ye de zarar veren bir anlayış söz konusu değildir. İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi" diye ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan teftiş tartışmalarına ilişikin konuşan Soylu, şunları söyledi:
"Belediyeden diyorlar ki 'Biz adli sicil kaydı istedik bu isimler temiz.' Elinizde sosyal medya trolleri olmak söylediklerinizi doğru yapmaz. Gazetecilere para vermek sizleri haklı ve meşru kılmaz. Hukuku eğip bükmeye çalışırsınız, kamuyu eğip bükmeye çalışırsınız ama insanlar her şeyi görüyorlar. Seçimler kaybedilir, kazanılır. Kaybetmenizin size öyle bir kazancı olur ki kazansaydınız belki kaybın önü açılırdı. Biz İstanbul'da elimizden geleni yaptık, takdiri millete bıraktık. Elbette yarışı bıraktığımız anlamına gelmez. Parti teşkilatlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bunlar siyasi mugalatalar. İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. Her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti belediyesin özel teftiş yapılmış. 2020'de 4, 2019 yılında 25 CHP belediyesine özel teftiş yapılmış. 2020'nin tamamında ben özel teftiş aldım. Kendim, kendi birimlerime özel teftiş yaptım."
Bakan Soylu, "'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan" dedi.