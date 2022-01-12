https://tr.sputniknews.com/20220112/bakan-soylu-icisleri-bakanligi-bircok-belediyede-2-bin-32-sorusturma-yapti-1052681555.html

Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı

Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. Her partiden belediyelerle ilgili özel teftiş sayısı 166. 2019'da 40, 2020'de 3... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T22:41+0300

2022-01-12T22:41+0300

2022-01-12T23:16+0300

türkiye

istanbul

süleyman soylu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

belediye

teftiş

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin, "HDP’li Milletvekilinin teröristle olan fotoğraflarına, ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP bir şey söyleyemedi. Biz yaşananları görmezden gelemeyiz. Sırtımızı dönemeyiz" ifadelerini kullandı.HDP’li Milletvekili Semra Güzel’in medyada yayılan fotoğraflarıyla ilgili konuşan Soylu “Bir karar verdim hukuk okuyacağım. Çekip çekiştirip meseledeki doğruları uzaklaştırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarınıa ilişkin ise Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki Pensilvanya ile diş muayenehanesinde konuşmadık desin. 15 Temmuz'daki "Yurtta sulh, cihanda sulh" sloganı hakkında konuşmadık desin" dedi."Küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Bizim güneyimizde Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:Bakan Soylu, "Küresel bir sorun olarak göçmen sorunu var. Avrupa istiyor ki Türkiye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Yunanistan göçmenleri öldürsün, yaksın buna da sessiz kalalım. Angelina jolie'nini fotoğrafını gösterdiler, herkesi oyaladılar" dedi."İnsaları terörize etmeye çalışan bir anlayış var" diye devam eden Soylu, "Sanayii Komitesi toplantısından geliyorum. O masa öyle şeyler demiyor. O masa kendi mühimmatlarımızı nasıl üreteceğimizi söylüyor. Türkiye'nin kendi meselelerini çözdükten sonra bir atlayış gerçekleştirdi. 2000'li yılların başından itibaren ortaya koyduğumuz strateji Türkiye'ye can suyu oldu. Bizim ikili ve bölgesel iş birliklerimiz var. Hem de güçlü işbirliklerimiz var" diye konuştu."Bu milletin bizden bir beklentisi var. Okula çocuğumu rahat göndereyim. Biz yaşananları görmezden gelemeyiz. Sırtımızı dönemeyiz. Grup konuşmalarını biraz seyrettim. Ne İYİ Parti Akşener, Ne Kılıçdaroğlu ne de HDP bu fotoğrafla ilgili 'bu fotoğrafı doğru bulmuyoruz' diyemediler. Bir tanesi bir şey söyleyemedi" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye 21. asırdaki yürüyüşünde öyle bir noktaya geldi ki kendisi dönmek istese dönemez. Bu terörist gibilerden Türkiye'de çok var" diyen Soylu, "Önümüzdeki günlerde bunlar daha sıkça Türkiye'nin gündeminde olur. ABD, Fransa, Avrupa bize bu meşruiyet alanını dayatmaya çalışıyor. Siyaseti buna alet etmek ve bunu meşru siyaset gibi göstermek kadar Türkiye'ye de zarar veren bir anlayış söz konusu değildir. İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi" diye ekledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan teftiş tartışmalarına ilişikin konuşan Soylu, şunları söyledi:Bakan Soylu, "'Sen bunu yapamazsın' demek devleti etkisizleştirmek demek. Devlet yönetmek bu değildir, burası çadır devleti değil. 'Benim dosyalarıma el koydular' diyor. Biz kimsenin dosyasına el koymayız, o da yalan" dedi.

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istanbul, süleyman soylu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye, teftiş