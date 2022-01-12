Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi

Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıysa duyururuz" denildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ankara Üniversitesi, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" dediği iddia edilen Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Metin Kazancı'nın derslerini iptal etti.
Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıysa duyururuz" denildi.