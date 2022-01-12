https://tr.sputniknews.com/20220112/basortulu-ogrenciye-hakaret-ettigi-iddia-edilmisti-prof-dr-kazancinin-dersleri-iptal-edildi-1052651188.html

Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi

Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi

Ankara Üniversitesi, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" dediği iddia edilen Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T10:13+0300

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türkiye

islam

ankara üniversitesi

iptal

ders

başörtüsü

akademisyen

hoca

metin kazancı

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Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıysa duyururuz" denildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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islam, ankara üniversitesi, iptal, ders, başörtüsü, akademisyen, hoca, metin kazancı