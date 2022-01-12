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https://tr.sputniknews.com/20220112/basortulu-ogrenciye-hakaret-ettigi-iddia-edilmisti-prof-dr-kazancinin-dersleri-iptal-edildi-1052651188.html
Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi
Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi
Ankara Üniversitesi, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" dediği iddia edilen Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
islam
ankara üniversitesi
iptal
ders
başörtüsü
akademisyen
hoca
metin kazancı
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Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıysa duyururuz" denildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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islam, ankara üniversitesi, iptal, ders, başörtüsü, akademisyen, hoca, metin kazancı

Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Kazancı'nın dersleri iptal edildi

10:13 12.01.2022 (güncellendi: 10:15 12.01.2022)
© DHABaşörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Metin Kazancı'nın dersleri iptal edildi
Başörtülü öğrenciye hakaret ettiği iddia edilmişti: Prof. Dr. Metin Kazancı'nın dersleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Ankara Üniversitesi, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" dediği iddia edilen Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Metin Kazancı'nın derslerini iptal etti.
Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıysa duyururuz" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
© Fotoğraf : Ankara ÜniversitesiAnkara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Kazancı açıklaması
Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Kazancı açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Kazancı açıklaması
© Fotoğraf : Ankara Üniversitesi
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