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https://tr.sputniknews.com/20220112/budo-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1052641161.html
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:04+0300
2022-01-12T00:09+0300
budo
iptal
bursa deniz otobüsleri (budo)
türkiye
sefer
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
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budo, iptal, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

00:04 12.01.2022 (güncellendi: 00:09 12.01.2022)
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
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