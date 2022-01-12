https://tr.sputniknews.com/20220112/budo-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi-1052641161.html

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın sabah seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:04+0300

2022-01-12T00:04+0300

2022-01-12T00:09+0300

budo

iptal

bursa deniz otobüsleri (budo)

türkiye

sefer

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

türkiye

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budo, iptal, bursa deniz otobüsleri (budo), sefer