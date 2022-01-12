Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 vaka tespit edildi, 145 can kaybı yaşandı
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220112/bulgaristanda-kovid-19-onlemlerini-protesto-eden-gostericiler-parlamentoyu-basmaya-calisti-1052677577.html
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Tedbirleri ve aşı çalışmalarını protesto eden... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T20:12+0300
2022-01-12T20:12+0300
koronavirüs
bulgaristan
önlem
kovid-19
aşı karşıtlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052677518_0:53:1201:728_1920x0_80_0_0_0296b84ddb2285ebc5578bd25b1b8ecc.jpg
BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların parlamentoya girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.Olaylar başlamadan önce bir göstericinin 'gaz tabancası' taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052677518_80:0:1119:779_1920x0_80_0_0_67e232a7cd05e0f950ebf7a56d967d72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, önlem, kovid-19, aşı karşıtlığı

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı

20:12 12.01.2022
© AABulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
Abone ol
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Tedbirleri ve aşı çalışmalarını protesto eden göstericiler, parlamento binasına girmeye çalıştı.
BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.
Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların parlamentoya girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Olaylar başlamadan önce bir göstericinin 'gaz tabancası' taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:24Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek
20:22Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 vaka tespit edildi, 145 can kaybı yaşandı
20:12Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı
19:58Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır
19:47Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
19:47‘Yalnızlık Bakanlığı’nın yazarı: Herkesin avatarının olacağı sanal dünyada insanlığın ölümü başladı
19:31Rus Dışişleri: Rusya ve NATO Avrupa’daki güvenliğinin bozulmasını etkileyen tüm faktörleri görüştü
19:23Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Sınırda 240’tan fazla göçmen öldürüldü
19:22Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı
19:21İBB Meclisi'nde 'Yezid' tartışması
19:10Rusya: NATO'ya gerilimin azaltılmasına yönelik önlemler teklif ettik ancak görmezden gelindi
19:07HBO Max'in Türkiye Genel Müdürü Zavaroğlu oldu
19:04Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da
18:58Fransa'nın Cannes kentinde bir cami 'antisemitizm' iddiasıyla kapatılacak
18:51Ankapark’ın tahliyesi yine ertelendi
18:45TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir
18:36Akaryakıt istasyonlarında kapanma uyarısı
18:36Fransa'da tartışma yaratan belgesel: First Lady'yi arayıp 'Kocan bir erkekle birlikte' demişler
18:25Rusya: NATO, Moskova ve Brüksel'deki misyonların yeniden açılmasını önerdi, henüz yanıt vermedik
18:24Doğu Anadolu'da sıcaklık 10 derece birden düşecek