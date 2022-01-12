Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı

BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların parlamentoya girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.Olaylar başlamadan önce bir göstericinin 'gaz tabancası' taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Tedbirleri ve aşı çalışmalarını protesto eden göstericiler, parlamento binasına girmeye çalıştı.
BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.
Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların parlamentoya girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Olaylar başlamadan önce bir göstericinin 'gaz tabancası' taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.