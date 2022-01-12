https://tr.sputniknews.com/20220112/bulgaristanda-kovid-19-onlemlerini-protesto-eden-gostericiler-parlamentoyu-basmaya-calisti-1052677577.html

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericiler, parlamentoyu basmaya çalıştı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Tedbirleri ve aşı çalışmalarını protesto eden... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T20:12+0300

2022-01-12T20:12+0300

2022-01-12T20:12+0300

koronavirüs

bulgaristan

önlem

kovid-19

aşı karşıtlığı

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BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların parlamentoya girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.Olaylar başlamadan önce bir göstericinin 'gaz tabancası' taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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bulgaristan, önlem, kovid-19, aşı karşıtlığı