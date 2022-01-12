https://tr.sputniknews.com/20220112/cem-bolukbasi-2022-sezonunda-formula-2de-yarisacagini-acikladi-1052654163.html

Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını açıkladı

Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2'de yarışacağını açıkladı

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceğini açıkladı. Sürecin çok hızlı ilerlediğini ancak çok mutlu olduğunu belirten Cem... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T11:31+0300

2022-01-12T11:31+0300

2022-01-12T11:31+0300

spor

türkiye

formula 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052654133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_983862c0f945d890800d8252c61a92e1.jpg

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de yarışacacağını resmen duyurdu.Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3'ten F2'ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu." dedi.Bölükbaşı ayrıca "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.'Espor'dan gelip Formula 2'ye çıkan ilk pilot oldum'Önemli bir seviyeye yükselmesine karşın daha her şeyin başlangıcında olduğunu belirten Bölükbaşı, "Kısa bir süre de olsa çok uzun bir yol aldık. Dijitaldeki bilinirliğim Formula 1'in de dikkatini çekti. Espor'dan gelip Formula 2'ye çıkan ilk pilot oldum. Hikaye olarak onların da ilgisini çekiyor bu. Belki de sanal dünyadan gelip tarihin ilk Formula 1 pilotu olacağım. Bu seviye çok büyük bir adım ama daha başlangıç. Daha çok başındayız. Yarışmayı seviyoruz. Çok stresli olsa da yarış haftaları çok keyifli." dedi.Cem Bölükbaşı kimdir?Motorsporları kariyerine kartingle başlayan Cem Bölükbaşı, Michael Schumacher Karting Akademisi'nde eğitim aldı.Maddi imkansızlıklar ve sponsor eksikliği sebebiyle hayallerini erteleyen Cem Bölükbaşı, ardından Formula 1 E-Spor etkinliklerine katıldı. Dijital yarışlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2018'de 80 bin kişi arasından ilk 20'ye giren Cem Bölükbaşı, 2018'de Borusan Otomotiv'in GT Serisi takımına katılarak gerçek pistlere geri döndü.İlerleyen yıllarda hem Espor hem de pist yarışlarında mücadele eden Cem, çeşitli başarılar elde etti. 2020'de, Formula 3 Asya Serisi'nde mücadele etti. Sosyal medyadaki etkinliğiyle bu serinin izlenmesinde artış oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, formula 2