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Cem Yılmaz, takipçisine org hediye etti: 'Bizde yanlış olmaz, güle güle kullan'
Cem Yılmaz, takipçisine org hediye etti: 'Bizde yanlış olmaz, güle güle kullan'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, takipçisine büyük bir jest yaparak kendi kullandığı bir orgu hediye etti. Müziğe olan tutkusuyla bilenen ve evinde de büyük bir... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:38+0300
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Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, müzik tutkusuyla da biliniyor. Evine büyük bir stüdyo kuran Yılmaz, projelerinden arta kalan zamanında müzikle uğraşıyor.Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan Cem Yılmaz, bir hayranına yaptığı jestle gündemde. Yılmaz iki gün önce paylaşım yapan Yılmaz, "Müzikle ilgilenen bir özel genc kardeşime Arturia Matrix Brute hediye ediyorum. Tek istediğim kanalında, sayfasından veyahut Twitter'dan uğraşı ile ilgili bir link paylaşması" notunu yazmıştı.48 yaşındaki Yılmaz, müzikle ilgilenen bir takipçisine söz verdiği orgu hediye etti. Ünlü komedyen, Twitter üzerinden, "İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey" diyen hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.
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cem yılmaz, hediye, twitter , org

Cem Yılmaz, takipçisine org hediye etti: 'Bizde yanlış olmaz, güle güle kullan'

12:38 12.01.2022 (güncellendi: 12:43 12.01.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, takipçisine büyük bir jest yaparak kendi kullandığı bir orgu hediye etti. Müziğe olan tutkusuyla bilenen ve evinde de büyük bir stüdyo bulunan Yılmaz, kendisine teşekkür eden hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.
Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, müzik tutkusuyla da biliniyor. Evine büyük bir stüdyo kuran Yılmaz, projelerinden arta kalan zamanında müzikle uğraşıyor.
Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan Cem Yılmaz, bir hayranına yaptığı jestle gündemde. Yılmaz iki gün önce paylaşım yapan Yılmaz, "Müzikle ilgilenen bir özel genc kardeşime Arturia Matrix Brute hediye ediyorum. Tek istediğim kanalında, sayfasından veyahut Twitter'dan uğraşı ile ilgili bir link paylaşması" notunu yazmıştı.
48 yaşındaki Yılmaz, müzikle ilgilenen bir takipçisine söz verdiği orgu hediye etti. Ünlü komedyen, Twitter üzerinden, "İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey" diyen hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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