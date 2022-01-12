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Donetsk: Ukrayna ordusu, temas hattına uçaksavar füze sistemleri yerleştiriyor
Donetsk: Ukrayna ordusu, temas hattına uçaksavar füze sistemleri yerleştiriyor
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Halk Milisi yetkilileri, Ukrayna güvenlik güçlerini Donbass'taki... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:20+0300
2022-01-12T01:20+0300
savunma
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk milisleri idaresi
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Gazetecilere konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass'taki Kasyanovka yerleşim birimine 9K33 Osa uçaksavar füze sistemleri yerleştirdiğini belirtti.Sözcü, “Ukrayna ordusunun, Ek Önlemler Paketinin 3. maddesini ihlal ederek, Kiev’in kontrolündeki 3 yerleşim birimine 4 ünite silah ve askeri teçhizat konuşlandırdığı tespit edildi” dedi.Sözcü, Kasyanovka yerleşim birimine iki 9K33 Osa uçaksavar füzesi sistemi ve Pavlopol yerleşim birimine bir zırhlı keşif ve devriye aracı BRDM-2 yerleştirildiğini kaydetti.Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, Ukrayna güvenlik güçlerinin DHC’nin kontrolündeki Novolaspa köyüne ateş açtığı bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna’nın silahlı oluşumları Novolaspa yerleşim birimini bombaatarlarla ateş altına aldı” denildi.Ukrayna güvenlik güçlerinin son 24 saat içinde DHC topraklarına iki kez ateş açtığı kaydedildi.
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
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ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk milisleri idaresi

Donetsk: Ukrayna ordusu, temas hattına uçaksavar füze sistemleri yerleştiriyor

01:20 12.01.2022
© REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKODonetsk yakınlarındaki Ukrayna askerleri
Donetsk yakınlarındaki Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / OLEKSANDR KLYMENKO
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Halk Milisi yetkilileri, Ukrayna güvenlik güçlerini Donbass'taki yerleşim birimlerine uçaksavar füze sistemleri yerleştirmekle suçladı.
Gazetecilere konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass'taki Kasyanovka yerleşim birimine 9K33 Osa uçaksavar füze sistemleri yerleştirdiğini belirtti.
Sözcü, “Ukrayna ordusunun, Ek Önlemler Paketinin 3. maddesini ihlal ederek, Kiev’in kontrolündeki 3 yerleşim birimine 4 ünite silah ve askeri teçhizat konuşlandırdığı tespit edildi” dedi.
Sözcü, Kasyanovka yerleşim birimine iki 9K33 Osa uçaksavar füzesi sistemi ve Pavlopol yerleşim birimine bir zırhlı keşif ve devriye aracı BRDM-2 yerleştirildiğini kaydetti.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, Ukrayna güvenlik güçlerinin DHC’nin kontrolündeki Novolaspa köyüne ateş açtığı bildirildi.
Açıklamada, “Ukrayna’nın silahlı oluşumları Novolaspa yerleşim birimini bombaatarlarla ateş altına aldı” denildi.
Ukrayna güvenlik güçlerinin son 24 saat içinde DHC topraklarına iki kez ateş açtığı kaydedildi.
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