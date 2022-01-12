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Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor'
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un hızla yayılan Omicron varyantının Delta varyantına göre 'daha az şiddetli' olmasına rağmen özellikle aşı yaptırmayanları... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T21:56+0300
2022-01-12T21:56+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
koronavirüs
kovid-19
omicron
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen hafta DSÖ’ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel Kovid-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.Ghebreyesus, "Giderek artan enfeksiyonlara, hemen hemen her ülkede Delta varyantının yerini alan Omicron sebep oluyor" dedi.Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerde ve bu çok fazla. Virüsle yaşamayı öğrenmek, bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli" diye konuştu.Halen 90 ülkede nüfusun yüzde 40’ına Kovid-19 aşısı uygulanamadığını belirten Ghebreyesus, aşılamalardaki açık kapatılmadan salgınla etkili mücadelenin mümkün olmadığının altını çizdi.'Güçlendirici doz yerine ilk doz aşılama' tavsiyesiGhebreyesus, DSÖ'nün mevcut Kovid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı etkisini yakından takip ettiğini belirterek, "Dün Kovid-19 Aşıları için Teknik Danışma Grubu, aşılara daha geniş erişim sağlanması ve salgının enfeksiyonunu önlemek için daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu konusuna vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.Danışma Grubu"nun, 'önceliğin güçlendirici dozdan ziyade ilk doz aşılamalarda olduğu' tavsiyesini hatırlatan Ghebreyesus, hastaneye kaldırılanların büyük çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu ifade etti.Tigray’a engelsiz insani yardım erişimi çağrısıEtiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde süren çatışmalara da değinen Ghebreyesus, bölgede durumun daha iyiye gitmediğini kaydederek, "Bugün bölgedeki bir doktordan aldığımız habere göre sağlık çalışanları haziran 2021’den bu yana ilaç temin edemiyorlar. Eylülden bu yana tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor. Sınırlı sayıda ilaçların sadece 2-3 gün yeterli olacağı söyleniyor" diye konuştu.Ghebreyesus, 1 yıldan fazladır abluka altında bulunan Tigray’da hayati önem taşıyan gıda, tıbbi malzeme ve elektrik gibi ihtiyaçların temin edilemediğini belirterek, şöyle devam etti: "DSÖ olarak Tigray başta olmak üzere Afar ve Amhara bölgelerine ilaç göndermek için erişim sağlamaya çalıştık. Afar ve Amhara’ya erişimimize izin verilirken Tigray’a girmemize izin verilmiyor. Bu duruma bir an önce son verilmesi gerekiyor. Çatışma bölgelerinde insani yardıma engelsiz ulaşım esastır. Suriye ve Yemen gibi diğer çatışma bölgelerinde insani yardıma ulaşım sağlandı, fakat Tigray’da 6 aydır tıbbi ve gıda yardımına erişilemiyor."Tigray’daki insani duruma dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacağını kaydeden Ghebreyesus, bölgedeki çatışmaların siyasetçiler tarafından barışçıl yolla çözülmesi temennisinde bulundu.'Kovid-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz'DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge tarafından dün yapılan 'Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına 6-8 haftada Omicron varyantı bulaşacağı uyarısı'nın tüm dünya için geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu ise DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ve DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward yanıtladı.Kerkhove, "Omicron varyantının insanlar arasında çok etkili şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu varyantın şu anki şekliyle yayılmasına izin verirsek gelecek haftalarda daha yüksek vaka sayıları göreceğiz. Mevcutta tüm bulaşmaları engelleyecek durumda değiliz ama virüsün yayılımını sınırlayabiliriz. Ayrıca, şu an ortaya çıkan yüksek sayıdaki vaka sayılarını da düşürebiliriz. Kovid-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz" dedi.Kerkhove, salgının yayılmaya ve evrim geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Omicron, Delta varyantından daha az şiddetli olmasına rağmen halen insanları hastanelik ediyor, öldürüyor" uyarısını yaptı.'Alarm zillerini çalıyor'Başdanışman Aylward ise DSÖ Avrupa Direktörü'nün Omicron vaka sayılarının hızla artması nedeniyle 'alarm zillerini çaldığını' vurguladı.Aylward, 30 yıldır bulaşıcı hastalıklar alanında çalıştığını belirterek daha önce böyle bir salgına ve 'epidemi eğrisine' tanıklık etmediklerini söyledi.Salgında maske takmak, aşı yaptırmak gibi tedbirlerin bırakılarak 'toplumsal bağışıklık adına havlu atılmasının' büyük bir yanlış seçim olacağını vurgulayan Bruce, böylesine seçimin başta sağlık çalışanları ve yaşlı insanlar olmak üzere pek çok sayıda insanın canına mal olacağını vurguladı."Omicron'un son varyant olmayacağını hatırlamak zorundayız" diyen Bruce, salgının hangi istikamette ilerleyeceğini ve daha hangi varyantlarla karşılayacakların henüz kestiremediklerini vurguladı.Bruce, hemen şimdi doğru seçimler yapmak zorunda olduklarını belirterek insanları aşılarını yaptırmaya ve maske takmaya davet etti.
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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs, kovid-19, omicron

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor'

21:56 12.01.2022
© REUTERS / STRINGEROmicron- Koronavirüs
Omicron- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un hızla yayılan Omicron varyantının Delta varyantına göre 'daha az şiddetli' olmasına rağmen özellikle aşı yaptırmayanları 'hastanelik etmeye ve öldürmeye' devam ettiği uyarısında bulundu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen hafta DSÖ’ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel Kovid-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.
Ghebreyesus, "Giderek artan enfeksiyonlara, hemen hemen her ülkede Delta varyantının yerini alan Omicron sebep oluyor" dedi.
Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerde ve bu çok fazla. Virüsle yaşamayı öğrenmek, bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli" diye konuştu.
Halen 90 ülkede nüfusun yüzde 40’ına Kovid-19 aşısı uygulanamadığını belirten Ghebreyesus, aşılamalardaki açık kapatılmadan salgınla etkili mücadelenin mümkün olmadığının altını çizdi.

'Güçlendirici doz yerine ilk doz aşılama' tavsiyesi

Ghebreyesus, DSÖ'nün mevcut Kovid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı etkisini yakından takip ettiğini belirterek, "Dün Kovid-19 Aşıları için Teknik Danışma Grubu, aşılara daha geniş erişim sağlanması ve salgının enfeksiyonunu önlemek için daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu konusuna vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.
Danışma Grubu"nun, 'önceliğin güçlendirici dozdan ziyade ilk doz aşılamalarda olduğu' tavsiyesini hatırlatan Ghebreyesus, hastaneye kaldırılanların büyük çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu ifade etti.

Tigray’a engelsiz insani yardım erişimi çağrısı

Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde süren çatışmalara da değinen Ghebreyesus, bölgede durumun daha iyiye gitmediğini kaydederek, "Bugün bölgedeki bir doktordan aldığımız habere göre sağlık çalışanları haziran 2021’den bu yana ilaç temin edemiyorlar. Eylülden bu yana tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyor. Sınırlı sayıda ilaçların sadece 2-3 gün yeterli olacağı söyleniyor" diye konuştu.
Ghebreyesus, 1 yıldan fazladır abluka altında bulunan Tigray’da hayati önem taşıyan gıda, tıbbi malzeme ve elektrik gibi ihtiyaçların temin edilemediğini belirterek, şöyle devam etti: "DSÖ olarak Tigray başta olmak üzere Afar ve Amhara bölgelerine ilaç göndermek için erişim sağlamaya çalıştık. Afar ve Amhara’ya erişimimize izin verilirken Tigray’a girmemize izin verilmiyor. Bu duruma bir an önce son verilmesi gerekiyor. Çatışma bölgelerinde insani yardıma engelsiz ulaşım esastır. Suriye ve Yemen gibi diğer çatışma bölgelerinde insani yardıma ulaşım sağlandı, fakat Tigray’da 6 aydır tıbbi ve gıda yardımına erişilemiyor."
Tigray’daki insani duruma dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacağını kaydeden Ghebreyesus, bölgedeki çatışmaların siyasetçiler tarafından barışçıl yolla çözülmesi temennisinde bulundu.
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'Kovid-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz'

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge tarafından dün yapılan 'Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına 6-8 haftada Omicron varyantı bulaşacağı uyarısı'nın tüm dünya için geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu ise DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ve DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward yanıtladı.
Kerkhove, "Omicron varyantının insanlar arasında çok etkili şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu varyantın şu anki şekliyle yayılmasına izin verirsek gelecek haftalarda daha yüksek vaka sayıları göreceğiz. Mevcutta tüm bulaşmaları engelleyecek durumda değiliz ama virüsün yayılımını sınırlayabiliriz. Ayrıca, şu an ortaya çıkan yüksek sayıdaki vaka sayılarını da düşürebiliriz. Kovid-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz" dedi.
Kerkhove, salgının yayılmaya ve evrim geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Omicron, Delta varyantından daha az şiddetli olmasına rağmen halen insanları hastanelik ediyor, öldürüyor" uyarısını yaptı.

'Alarm zillerini çalıyor'

Başdanışman Aylward ise DSÖ Avrupa Direktörü'nün Omicron vaka sayılarının hızla artması nedeniyle 'alarm zillerini çaldığını' vurguladı.
Aylward, 30 yıldır bulaşıcı hastalıklar alanında çalıştığını belirterek daha önce böyle bir salgına ve 'epidemi eğrisine' tanıklık etmediklerini söyledi.
Salgında maske takmak, aşı yaptırmak gibi tedbirlerin bırakılarak 'toplumsal bağışıklık adına havlu atılmasının' büyük bir yanlış seçim olacağını vurgulayan Bruce, böylesine seçimin başta sağlık çalışanları ve yaşlı insanlar olmak üzere pek çok sayıda insanın canına mal olacağını vurguladı.
"Omicron'un son varyant olmayacağını hatırlamak zorundayız" diyen Bruce, salgının hangi istikamette ilerleyeceğini ve daha hangi varyantlarla karşılayacakların henüz kestiremediklerini vurguladı.
Bruce, hemen şimdi doğru seçimler yapmak zorunda olduklarını belirterek insanları aşılarını yaptırmaya ve maske takmaya davet etti.
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