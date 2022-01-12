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https://tr.sputniknews.com/20220112/dunya-yazari-aktas-kur-korumali-mevduata-katilim-ciddi-bir-tutar-olsaydi-toren-duzenlenirdi-1052650478.html
Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduata katılım ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi
Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduata katılım ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı mevduata katılımın 100 milyar lirayı aştığı yönünde açıklamaların 'ayak üstü' yapıldığını ifade ederek... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T09:59+0300
2022-01-12T09:59+0300
ekonomi
tl
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katılım
artış
döviz kurları
döviz bürosu
döviz kuru
kur korumalı tl mevduat
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Bugünkü yazısında, TL'nin değerini döviz karşısında artırmak ve stabilize etmek için uygulanan kur korumalı mevduat sistemine katılımın yoğun olmadığına vurgu yapan Dünya gazetesi yazarı Aktaş, açıklamaların 'ayak üstü' yapıldığını belirtti.Kur korumalı mevduat uygulamasına katılımın 100 milyar TL üzerinde açıklandığını hatırlatan Aktaş, "100 milyar gerçekten aşılmış olsa bile bu önemli bir tutar mı? Bankalarda yaklaşık 5 trilyon lira mevduat var. 100 milyar dediğiniz tutar, toplamın yalnızca yüzde 2’si. Bu mu yani yoğun ilgi? Ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi tören" diye yazdı."Resmi veriler lafla açıklanmaz" diyen Aktaş şunları söyledi:"Bu tür açıklamalar ancak bilgi verme amacıyla yapılabilir, sonrasında bu verileri kayıtlarda görmemiz gerekir.BDDK ve Merkez Bankası’nın web sayfalarında mevduatla ilgili her tür detay var ama bu sayfalarda bugüne kadar kur korumalı mevduat ve TL’ye geçişe ilişkin tek bir sayı yer almadı. Bu veriler tüm detaylar kapsanarak web sayfalarında ilan edilmelidir."
https://tr.sputniknews.com/20220110/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcisi-gurcan-kur-korumali-mevduata-katilim-107-milyar-lirayi-asti-1052577067.html
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tl, döviz, katılım, artış, döviz kurları, döviz bürosu, döviz kuru, kur korumalı tl mevduat

Dünya yazarı Aktaş: Kur korumalı mevduata katılım ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi

09:59 12.01.2022
© AP Photo / Lefteris PitarakisTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, kur korumalı mevduata katılımın 100 milyar lirayı aştığı yönünde açıklamaların 'ayak üstü' yapıldığını ifade ederek "Ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi" ifadelerini kullandı.
Bugünkü yazısında, TL'nin değerini döviz karşısında artırmak ve stabilize etmek için uygulanan kur korumalı mevduat sistemine katılımın yoğun olmadığına vurgu yapan Dünya gazetesi yazarı Aktaş, açıklamaların 'ayak üstü' yapıldığını belirtti.
Kur korumalı mevduat uygulamasına katılımın 100 milyar TL üzerinde açıklandığını hatırlatan Aktaş, "100 milyar gerçekten aşılmış olsa bile bu önemli bir tutar mı? Bankalarda yaklaşık 5 trilyon lira mevduat var. 100 milyar dediğiniz tutar, toplamın yalnızca yüzde 2’si. Bu mu yani yoğun ilgi? Ciddi bir tutar olsaydı tören düzenlenirdi tören" diye yazdı.
"Resmi veriler lafla açıklanmaz" diyen Aktaş şunları söyledi:
"Bu tür açıklamalar ancak bilgi verme amacıyla yapılabilir, sonrasında bu verileri kayıtlarda görmemiz gerekir.
BDDK ve Merkez Bankası’nın web sayfalarında mevduatla ilgili her tür detay var ama bu sayfalarda bugüne kadar kur korumalı mevduat ve TL’ye geçişe ilişkin tek bir sayı yer almadı. Bu veriler tüm detaylar kapsanarak web sayfalarında ilan edilmelidir."
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Kur korumalı mevduata katılım 107 milyar lirayı aştı
10 Ocak, 14:12
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