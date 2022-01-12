https://tr.sputniknews.com/20220112/erdogan-ekonomide-milletimize-verdigimiz-sozu-yerine-getirmek-icin-yapilan-duzenlemeler-yasalasacak-1052655810.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik modelin altında alınan kararların en kısa sürede yasalaşacağını belirterek, "Ekonomide milletimize verdiğimiz sözü yerine... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T12:14+0300

2022-01-12T12:14+0300

2022-01-12T12:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

grup toplantısı

ekonomik reform

enflasyon

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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi yeni ekonomi modeli ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Biz kaybederken kazananlar kimlerse, biz ağlarken gülenler kimlerse bu felaketin müsebbibi odur" görüşünü dile getirdi.15 Temmuz darbe girişiminden sonra Batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik saldırırılarını artırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo, finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.'Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz'Yapılan fedakarlıkların meyvesinin yaz aylarında alınacağını belirten Erdoğan, "Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz." diye konuştu.'Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık'Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel okul ücretlerindeki artışın tavan fiyatlarının yüzde 36 seviyesinde sınırlandığını da açıkladı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, grup toplantısı, ekonomik reform, enflasyon