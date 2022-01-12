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İsrail, vaka artışları karşısında kapanmaya gitmeyecek
İsrail, vaka artışları karşısında kapanmaya gitmeyecek
İsrail Başbakanı Bennett, Kovid-19'la mücadele kapsamında risk grubundaki kesimin korunmasına önem vereceklerini ancak kapanmaya gitmeyeceklerini duyurdu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T05:06+0300
2022-01-12T05:06+0300
koronavirüs
israil
naftali bennett
kapanma
vaka
koronavirüs
kovid-19
pcr
omicron
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başkent Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.Kovid-19'un Omicron varyantının giderek etkisini artırdığı İsrail'de 'yol gösterici 3 ilke' izleyeceklerini belirten Bennett, bunları şöyle sıraladı: "Ekonomimizi açık tutmak, toplumdaki en savunmasız kişileri ve yaşlıları korumak, çoğu savunmasız olan çocuklarımızla ilgilenmek."Şimdiye kadar 400 bin İsraillinin 4. doz aşılarını olduklarını ve bu sayının artmaya devam ettiğini aktaran Bennett, "İlk belirtiler bu aşıların gerçekten de kandaki antikor sayısını önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Bunun enfeksiyona ve ağır hastalığa karşı büyük olasılıkla daha iyi koruma sağladığını biliyoruz" diye konuştu.Ekonomi işlemeye devam edecekİsrail Başbakanı, Kovid-19 önlemlerini hayata geçirirken ülke ekonomisini de mümkün olduğunca açık ve işler halde tutacaklarını vurguladı."İnsanların işlerini kaybetmelerini istemiyorum. İşletmelerin kapanmasını istemiyorum" diyen Bennett, şöyle devam etti: "Bu konuda vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Devlet yükün taşınmasına yardımcı olacaktır. Herkes evden çalışamaz. Karantinaların da ekonomik bir bedeli vardır. Dolayısıyla tüm çalışanlar karantina sırasında bile maaş alacak. Serbest meslek sahiplerine de karşılık vereceğiz. Bunu daha önce Maliye Bakanı ile kararlaştırdık ve o zaten bunu açıkladı."Bennett, artan vaka sayılarıyla birlikte PCR testi nedeniyle sağlık merkezlerinde yaşanan yoğunluğa karşı da uyardı.Hükümetin, risk grubu dışındaki kişiler için PCR testi yerine hızlı antijen testlerine yönelme planını hatırlatan Bennett, şöyle konuştu: "PCR testi yaptırmak zorunda olmayan herkesin bunu yapmamasını rica ediyorum. Antijen testi ile idare edin. Neden? Çünkü PCR testlerini yaşlılara ayırmak istiyoruz. Zira bir yaşlının Kovid-19 taşıdığını ne kadar çabuk kavrarsak ilaç almasını ve hayatını kurtarmasını da sağlayabiliriz."İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 41 bin 154 kişide Kovid-19 tespit edildi.Son günlerde vaka sayılarının katlanarak arttığı ülkede, geçen hafta günlük vaka sayısı 10 bin civarındaydı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/israilli-bakan-toplumsal-bagisikliga-dogru-ilerliyoruz-1052636434.html
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israil, naftali bennett, kapanma, vaka, koronavirüs, kovid-19, pcr, omicron

İsrail, vaka artışları karşısında kapanmaya gitmeyecek

05:06 12.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunİsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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İsrail Başbakanı Bennett, Kovid-19'la mücadele kapsamında risk grubundaki kesimin korunmasına önem vereceklerini ancak kapanmaya gitmeyeceklerini duyurdu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, başkent Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kovid-19'un Omicron varyantının giderek etkisini artırdığı İsrail'de 'yol gösterici 3 ilke' izleyeceklerini belirten Bennett, bunları şöyle sıraladı: "Ekonomimizi açık tutmak, toplumdaki en savunmasız kişileri ve yaşlıları korumak, çoğu savunmasız olan çocuklarımızla ilgilenmek."
Şimdiye kadar 400 bin İsraillinin 4. doz aşılarını olduklarını ve bu sayının artmaya devam ettiğini aktaran Bennett, "İlk belirtiler bu aşıların gerçekten de kandaki antikor sayısını önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Bunun enfeksiyona ve ağır hastalığa karşı büyük olasılıkla daha iyi koruma sağladığını biliyoruz" diye konuştu.

Ekonomi işlemeye devam edecek

İsrail Başbakanı, Kovid-19 önlemlerini hayata geçirirken ülke ekonomisini de mümkün olduğunca açık ve işler halde tutacaklarını vurguladı.
"İnsanların işlerini kaybetmelerini istemiyorum. İşletmelerin kapanmasını istemiyorum" diyen Bennett, şöyle devam etti: "Bu konuda vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Devlet yükün taşınmasına yardımcı olacaktır. Herkes evden çalışamaz. Karantinaların da ekonomik bir bedeli vardır. Dolayısıyla tüm çalışanlar karantina sırasında bile maaş alacak. Serbest meslek sahiplerine de karşılık vereceğiz. Bunu daha önce Maliye Bakanı ile kararlaştırdık ve o zaten bunu açıkladı."
Bennett, artan vaka sayılarıyla birlikte PCR testi nedeniyle sağlık merkezlerinde yaşanan yoğunluğa karşı da uyardı.
Hükümetin, risk grubu dışındaki kişiler için PCR testi yerine hızlı antijen testlerine yönelme planını hatırlatan Bennett, şöyle konuştu: "PCR testi yaptırmak zorunda olmayan herkesin bunu yapmamasını rica ediyorum. Antijen testi ile idare edin. Neden? Çünkü PCR testlerini yaşlılara ayırmak istiyoruz. Zira bir yaşlının Kovid-19 taşıdığını ne kadar çabuk kavrarsak ilaç almasını ve hayatını kurtarmasını da sağlayabiliriz."
İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 41 bin 154 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son günlerde vaka sayılarının katlanarak arttığı ülkede, geçen hafta günlük vaka sayısı 10 bin civarındaydı.
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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