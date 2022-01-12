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İzmir'de 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı
İzmir'de 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı
İzmir’in Selçuk ilçesinde, ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisi sonrasında taburcu edilen 80 yaşındaki yatalak ve Alzheimer hastası kadın, iddiaya göre... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:15+0300
2022-01-12T01:15+0300
türkiye
izmir
sokak
hasta
sedyeye
ambulans
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İzmir'de 80 yaşında yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert, titreme geçirerek evde fenalaştı. Bunun üzerine ailesi hemen 112 ekiplerine haber verdi. Tolga Mert, teyzesini iki görevliyle beraber güçlükle sedye yardımıyla ambulansa bindirdi ve Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aynı zamanda Alzheimer hastası olan Gülser Mert isimli kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. İddiaya göre aile, tekrar 80 yaşındaki hastanın eve götürülmesi için ambulans istedi ama talebi reddedildi. Aile, yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert’i taksiye de bindiremedi. Daha sonra 80 yaşındaki kadın hasta, yatırıldığı sedye ile Selçuk sokaklarında 15 dakika boyunca evine taşınmak zorunda kalındı. Normalde eve götürülmesi için ambulans verilmeyeceğini bildiklerini ifade eden Tolga Mert, hastalarının yatalak olduğunu, yaşlı olduğunu ve bu nedenle ambulans istediklerini, soğukta sedyeyle sokaklarda taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti.
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izmir, sokak, hasta, sedyeye, ambulans

İzmir'de 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı

01:15 12.01.2022
© İHA80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı
80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA
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İzmir’in Selçuk ilçesinde, ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisi sonrasında taburcu edilen 80 yaşındaki yatalak ve Alzheimer hastası kadın, iddiaya göre ambulans verilmeyince sokaklarda sedye ile evine taşındı.
İzmir'de 80 yaşında yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert, titreme geçirerek evde fenalaştı. Bunun üzerine ailesi hemen 112 ekiplerine haber verdi. Tolga Mert, teyzesini iki görevliyle beraber güçlükle sedye yardımıyla ambulansa bindirdi ve Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Aynı zamanda Alzheimer hastası olan Gülser Mert isimli kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. İddiaya göre aile, tekrar 80 yaşındaki hastanın eve götürülmesi için ambulans istedi ama talebi reddedildi.

Aile, yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert’i taksiye de bindiremedi. Daha sonra 80 yaşındaki kadın hasta, yatırıldığı sedye ile Selçuk sokaklarında 15 dakika boyunca evine taşınmak zorunda kalındı.
Normalde eve götürülmesi için ambulans verilmeyeceğini bildiklerini ifade eden Tolga Mert, hastalarının yatalak olduğunu, yaşlı olduğunu ve bu nedenle ambulans istediklerini, soğukta sedyeyle sokaklarda taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti.
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