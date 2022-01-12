https://tr.sputniknews.com/20220112/izmirde-80-yasindaki-hasta-sokaklarda-sedyeyle-tasindi--1052644060.html

İzmir'de 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı

İzmir'de 80 yaşındaki hasta sokaklarda sedyeyle taşındı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisi sonrasında taburcu edilen 80 yaşındaki yatalak ve Alzheimer hastası kadın, iddiaya göre... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T01:15+0300

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türkiye

izmir

sokak

hasta

sedyeye

ambulans

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İzmir'de 80 yaşında yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert, titreme geçirerek evde fenalaştı. Bunun üzerine ailesi hemen 112 ekiplerine haber verdi. Tolga Mert, teyzesini iki görevliyle beraber güçlükle sedye yardımıyla ambulansa bindirdi ve Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aynı zamanda Alzheimer hastası olan Gülser Mert isimli kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. İddiaya göre aile, tekrar 80 yaşındaki hastanın eve götürülmesi için ambulans istedi ama talebi reddedildi. Aile, yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert’i taksiye de bindiremedi. Daha sonra 80 yaşındaki kadın hasta, yatırıldığı sedye ile Selçuk sokaklarında 15 dakika boyunca evine taşınmak zorunda kalındı. Normalde eve götürülmesi için ambulans verilmeyeceğini bildiklerini ifade eden Tolga Mert, hastalarının yatalak olduğunu, yaşlı olduğunu ve bu nedenle ambulans istediklerini, soğukta sedyeyle sokaklarda taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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izmir, sokak, hasta, sedyeye, ambulans