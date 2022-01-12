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Kadıköy’de motosikleti tek elle kullanıp makas atan sürücüye ceza
Kadıköy’de motosikleti tek elle kullanıp makas atan sürücüye ceza
Kadıköy D-100 Karayolu'nda tek elle motosiklet kullanıp, makas atan Hasan Enes Y.’ye, 2 bin 250 lira para cezası kesildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T20:53+0300
2022-01-12T20:53+0300
2022-01-12T20:54+0300
türkiye
istanbul
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kadıköy
motosiklet
makas
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İstanbul Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, makas atarak ve tek elle motosiklet kullanan sürücünün, H.E.Y. olduğunu tespit etti.Sürücüye, 2250 lira para cezası kesilirken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.
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Kadıköy’de motosikleti tek elle kullanıp makas atan sürücüye ceza 20:53 12.01.2022 (güncellendi: 20:54 12.01.2022)
Kadıköy D-100 Karayolu'nda tek elle motosiklet kullanıp, makas atan Hasan Enes Y.’ye, 2 bin 250 lira para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, makas atarak ve tek elle motosiklet kullanan sürücünün, H.E.Y. olduğunu tespit etti.
Sürücüye, 2250 lira para cezası kesilirken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.