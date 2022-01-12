https://tr.sputniknews.com/20220112/kadikoyde-motosikleti-tek-elle-kullanip-makas-atan-surucuye-ceza-1052678378.html

Kadıköy’de motosikleti tek elle kullanıp makas atan sürücüye ceza

Kadıköy’de motosikleti tek elle kullanıp makas atan sürücüye ceza

Kadıköy D-100 Karayolu'nda tek elle motosiklet kullanıp, makas atan Hasan Enes Y.’ye, 2 bin 250 lira para cezası kesildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

trafik

kadıköy

motosiklet

makas

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İstanbul Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, makas atarak ve tek elle motosiklet kullanan sürücünün, H.E.Y. olduğunu tespit etti.Sürücüye, 2250 lira para cezası kesilirken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

türkiye

istanbul

kadıköy

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istanbul, trafik, kadıköy, motosiklet, makas