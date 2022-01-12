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Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen lise öğrencisi yoğun bakıma alındı
Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen lise öğrencisi yoğun bakıma alındı
Ankara'da seyir halinde kapısı açık olan dolmuştan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin Doğan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:03+0300
2022-01-12T17:03+0300
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Dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nden Kızılay yönüne seyreden Haydar Vural'ın kullandığı dolmuş bir süre kapısı açık halde ilerledi.Bu esnada ayakta duran yolcular arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü.Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görüntüler soruşturma dosyasına alındıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dolmuş şoförü Haydar Vural, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Vural, "konutu terk etmeme" adli şartıyla serbest bırakıldı.Vural, ifadesinde yolcu aldıktan sonra kapı otomatiğine bastığını ancak kapının kapanıp kapanmadığını görmediğini iddia ederek, olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.Öte yandan olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları soruşturma dosyasına alındı. Kayıtlarda dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın genç kızın üzerinden geçtiği yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20190925/minibusun-acik-kapisindan-dusup-olen-kadin-asli-kusurlu-sayildi-1040254396.html
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ankara, türkiye, trafik, polis, dolmuş

Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen lise öğrencisi yoğun bakıma alındı

17:03 12.01.2022
© AAKapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı
Kapısı açık ilerleyen dolmuştan düşen liseli yoğun bakıma alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Ankara'da seyir halinde kapısı açık olan dolmuştan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Helin Doğan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Dün öğle saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nden Kızılay yönüne seyreden Haydar Vural'ın kullandığı dolmuş bir süre kapısı açık halde ilerledi.
Bu esnada ayakta duran yolcular arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü.
Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntüler soruşturma dosyasına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dolmuş şoförü Haydar Vural, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Vural, "konutu terk etmeme" adli şartıyla serbest bırakıldı.
Vural, ifadesinde yolcu aldıktan sonra kapı otomatiğine bastığını ancak kapının kapanıp kapanmadığını görmediğini iddia ederek, olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.
Öte yandan olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları soruşturma dosyasına alındı. Kayıtlarda dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın genç kızın üzerinden geçtiği yer alıyor.
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