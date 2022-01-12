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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/kazakistan-devlet-baskani-tokayev-almatida-1052655586.html
‘Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Almatı’da’
‘Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Almatı’da’
Kazakistan’da yaşanan şiddet olaylarının kontrol altına alınmasının ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in çok sayıda gözaltının yapıldığı Almatı... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T12:06+0300
2022-01-12T12:25+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
almatı
kasım cömert tokayev
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Vlast.kz sitesinin Telegram’daki açıklamasında, “Güvenlik güçleri ve devlet başkanlığından dört kaynak, Kasım Cömert Tokayev’in Almatı’da olduğunu teyit etti. Devlet Başkanlığı basın dairesi konuyla ilgili henüz resmi bir bilgi vermedi” ifadeleri kullanıldı.Kazakistan Devlet Başkanlığı’ndan bir açıklama gelmedi. Diğer yandan görgü tanıkları kent merkezinin semalarında bir helikopterin hareket ettiğini söyledi.Sosyal medyada ise siyah bazı makam araçlarının kentteki caddelerde dolaştığını, araçların Rixos otelin yer altı otoparkına girdiğini gösteren videolar paylaşılıyor.Almatı’da dün gün içinde bin 678 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.Almatı Havalimanı olağanüstü hal bitene kadar kapalı kalacakKent yönetiminden yapılan açıklamaya göre Almatı Havalimanı, olağanüstü halin biteceği 19 Ocak’a kadar kapalı kalacak.Ülkede yakıt fiyatlarındaki iki katlık artış yılın ilk günlerinde protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra şiddet olaylarına dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylar neticesinde iki taraftan da can kayıpları verilmişti.Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak’ta hükümeti görevden almış, yakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması talimatı vermişti, ancak bu adım ülkedeki çalkantıyı durdurmaya yetmemişti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başına geçen Tokayev, gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaşananları ülkenin bütünlüğünü baltayalan bir durum olarak değerlendirmişti.Tokayev, 7 Ocak’ta yurtdışından gelenler de dahil olmak üzere teröristlerin karşı koymayı sürdürdüğünü ve silah bırakmayanların yok edileceğini ifade etmişti. Devlet Başkanı, barışçıl yolla ifade edilen tüm taleplere kulak verileceğini belirtmişti.Kazakistan’da 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.Öte yandan Tokayev, iki ay içinde hükümetin halkın gelirini artırmaya yönelik bir programı kabul edeceğini söylemiş, yetkili makamları halkla iletişim kuramamakla eleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tokayev-nazarbayev-doneminde-zenginlesen-is-insanlarinin-kazak-halkina-borcunu-odeme-vakti-geldi-1052614619.html
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kazakistan, almatı, kasım cömert tokayev

‘Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Almatı’da’

12:06 12.01.2022 (güncellendi: 12:25 12.01.2022)
© REUTERS / SPUTNIKKasım Cömert Tokayev
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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Kazakistan’da yaşanan şiddet olaylarının kontrol altına alınmasının ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in çok sayıda gözaltının yapıldığı Almatı kentinde olduğu belirtildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Vlast.kz sitesinin Telegram’daki açıklamasında, “Güvenlik güçleri ve devlet başkanlığından dört kaynak, Kasım Cömert Tokayev’in Almatı’da olduğunu teyit etti. Devlet Başkanlığı basın dairesi konuyla ilgili henüz resmi bir bilgi vermedi” ifadeleri kullanıldı.
Kazakistan Devlet Başkanlığı’ndan bir açıklama gelmedi. Diğer yandan görgü tanıkları kent merkezinin semalarında bir helikopterin hareket ettiğini söyledi.
Sosyal medyada ise siyah bazı makam araçlarının kentteki caddelerde dolaştığını, araçların Rixos otelin yer altı otoparkına girdiğini gösteren videolar paylaşılıyor.
Almatı’da dün gün içinde bin 678 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Almatı Havalimanı olağanüstü hal bitene kadar kapalı kalacak

Kent yönetiminden yapılan açıklamaya göre Almatı Havalimanı, olağanüstü halin biteceği 19 Ocak’a kadar kapalı kalacak.
Ülkede yakıt fiyatlarındaki iki katlık artış yılın ilk günlerinde protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra şiddet olaylarına dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylar neticesinde iki taraftan da can kayıpları verilmişti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak’ta hükümeti görevden almış, yakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması talimatı vermişti, ancak bu adım ülkedeki çalkantıyı durdurmaya yetmemişti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başına geçen Tokayev, gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaşananları ülkenin bütünlüğünü baltayalan bir durum olarak değerlendirmişti.
Tokayev, 7 Ocak’ta yurtdışından gelenler de dahil olmak üzere teröristlerin karşı koymayı sürdürdüğünü ve silah bırakmayanların yok edileceğini ifade etmişti. Devlet Başkanı, barışçıl yolla ifade edilen tüm taleplere kulak verileceğini belirtmişti.
Kazakistan’da 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.
Öte yandan Tokayev, iki ay içinde hükümetin halkın gelirini artırmaya yönelik bir programı kabul edeceğini söylemiş, yetkili makamları halkla iletişim kuramamakla eleştirmişti.
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
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