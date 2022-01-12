https://tr.sputniknews.com/20220112/kilicdaroglu-yurek-parcalayan-bir-olayi-hemen-sicagi-sicagina-siyasete-konu-etmeyi-etik-bulmadim-1052666699.html

Kılıçdaroğlu: Yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım

Kılıçdaroğlu: Yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cemaat yurdunda gördüğü baskı ve gelecek kaygısı nedeniyle hayatına son veren Enes Kara'nın ölümüne ilişkin olarak, "Çok... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T15:41+0300

2022-01-12T15:41+0300

2022-01-12T15:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

fikret bila

yurt

cemaat

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Halk TV'den Fikret Bila'nın “Olay cemaat evinde geçtiği için oy kaygısıyla yeterli tepki vermediğiniz eleştirisi var. Ne diyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Eleştirilere elbette saygım var ama ilgisi yok. Bir iki nedenle hassasiyet gösterdim. Birincisi bilim insanlarının, psikiyatristlerin, psikologların bu tür olayların yazılması, dillendirilmesi konusunda uyarıları var. Bilimsel makaleleri var. Ben bilim insanlarının uyarıları konusunda hassasiyet gösterdim. İkinci olarak da çok acı, çok üzücü, yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım. Hepsi bu. Yoksa ben oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem. Bugüne kadar da hiç çekinmedim. Doğru bildiğimi söyledim, söylemeye de devam edeceğim" dedi.Bila'nın “Tarikat ve cemaatlerde öldürme, baskı kurma, cinsel istismar gibi olaylar yaşandığına ilişkin bir çok örnek kamuoyuna yansıdı. Özellikle yoksul ailelerin çocukları bu yurtlara gitmek zorunda kalıyor. Bu yurtlarla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:"Tarikat ve cemaatlerin gençler üzerinde kurdukları baskıyla, dayattıkları inanç ve yaşam tarzıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:“Biz düşünce ve inanç özgürlüğüne saygılıyız. Gençler istedikleri gibi düşünme, istedikleri gibi inanma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak Enes’in anlattığı gibi gençlerimize düşünce ve veya inancın zorla dayatılmasına da sonuna kadar karşıyız. Gençlerimiz özgür ortamlarda, güven içinde arkadaşlarıyla konuşabilmeli, tartışabilmeli istediği düşünceyi, inancı dile getirebilmeli, yaşayabilmeli. Hiçbir baskıyla, müdahale ile karşılaşmamalı. Biz gençlerimize özgürlük vaat ediyoruz ve bunu sağlayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Onları özgürce yetiştirmek, istedikleri düşünceye, inanca, yaşam tarzına sahip olmalarını sağlamak, bilimsel eğimle donatmak bizim görevimizdir.”

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kemal kılıçdaroğlu, fikret bila, yurt, cemaat