https://tr.sputniknews.com/20220112/oscar-odullleri-toreni-4-yil-aradan-sonra-ilk-kez-sunucuyla-yapilacak-1052652984.html

Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Oscar Ödüllleri töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez sunucuyla yapılacak

Dünyada en itibarlı sinema ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri'nin bu yılki töreni, 3 yıl aradan sonra ilk kez bir sunucuyla birlikte gerçekleştirilecek. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T10:57+0300

2022-01-12T10:57+0300

2022-01-12T10:58+0300

yaşam

oscar ödülleri

sunucu

oscar

oscar ödül töreni

tom holland

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044069549_0:87:1452:904_1920x0_80_0_0_620debfe5800f7f35dc762a625faf23b.jpg

ABD'de 27 Mart'ta düzenlenecek olan 94. Akademi (Oscar) Ödülleri'nin bu yıl bir sunucunun rehberliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.Son 3 yıldır herhangi bir sunucu olmaksızın, yalnızca ödüllerin ünlü isimlerce teslim edildiği şekilde düzenlenen Oscar Ödülleri törenini bu yıl sunması için Örümcek Adam filminde başrol oynayan Tom Holland'ın düşünüldüğü iddia edildi.The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Akademi Ödülleri yönetim komitesi Holland ile sunuculuk için temas kurdu. Holland, aralık ayında verdiği bir röportajda "Benden bunu isterlerse, kesinlikle yapardım. Oldukça eğlenceli olurdu" demişti.Oscar Ödülleri töreninin sunuculuğunu yapan son kişi, 2018'de bu görevi üstlenen Jimmy Kimmel olmuştu. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen Oscar Ödül törenlerinde hiç kimse sunuculuk yapmamıştı.Bu yıl ABC kanalında yayınlanacak olan ödül töreninin son yıllarda televizyonlardaki reytingleri düşmüştü. ABD'de 2021 yılında ödül törenini izleyen kişi sayısı 10.4 milyona düşerek tarihin en düşük izlenme sayısı rekoru kırmıştı.ABC kanalı, 2022 Oscar Ödülleri'nin Hollywood'daki Dolby Sahnesi'nde gerçekleşeceğini duyurdu.Bu yılki Oscar Ödülü adayları, 8 Şubat'ta açıklanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oscar ödülleri, sunucu, oscar, oscar ödül töreni, tom holland