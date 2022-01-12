Prof. Esin Şenol: Turkovac’a izin veren kuruldakilerin ‘biz onayladık’ demesi tereddütü giderebilir

“Basın toplantısını şaşırarak izledim. Çünkü ünvanlı ve tanıdığım iki bilim insanı vardı. Eğer ben bu sunumu yapsam o iki bilim insanı karşı çıkar ve 'bunlar veri mi ?' diye sorardı. Bizler teknik ve bilimsel rapor görmek istiyoruz ve bunu görmek hakkımız. Arkadaşlar orada kısıtlı ve metodolojik olarak oldukça hatalı ve mızrağı çuvala sığdırmaya çalışan bir ara analiz sonucu çıkarmak zorunda kalmışlar ki kendileri de bunu vurguladılar. Çalışmanın sorumluluğunu almışlar ama ben olsam böyle bir çalışmayı basın önünde sunmaya asla aracılık etmezdim. Çünkü bu ölüm kalım meselesi ve pandemi bitmedi. Keşke bilimi politikaya aracı etmeselerdi. 'Yerli bir aşımız olsun da olsun' diye tutturmanın sonucu bu. Bilimsel veri bu şekilde sunulmaz. Metodolojik olarak çok ciddi bir hata var. Vaadettiği metodolojiden sapmış ve bir ara analiz sonucu bir basınç nedeniyle ortaya koymak zorunda kalmış ama ara analiz sonucu ortaya koyarken o metodolojik değişikliği bir protokol değişimi olarak bildirmesi gereken bir çalışmanın, 'çalışma başlatıldı bir takım insanlara uygulandı' demenin ötesine gitmeyen bir sonucu var.