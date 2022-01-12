https://tr.sputniknews.com/20220112/prof-esin-senol-turkovaca-izin-veren-kuruldakilerin-biz-onayladik-demesi-tereddutu-giderebilir-1052678540.html
Prof. Esin Şenol: Turkovac’a izin veren kuruldakilerin ‘biz onayladık’ demesi tereddütü giderebilir
Prof. Esin Şenol: Turkovac’a izin veren kuruldakilerin ‘biz onayladık’ demesi tereddütü giderebilir
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Turkovac’a izin veren kurulda kimler varsa çıkıp ‘biz onayladık’ demeleri aşı tereddütünü... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T21:05+0300
2022-01-12T21:05+0300
2022-01-12T21:37+0300
turkovac
akşam postasi
radyo
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koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Prof. Esin Şenol: Turkovac’a izin veren kurulda kimler varsa çıkıp ‘biz onayladık’ demeleri aşı tereddütünü giderebilir
Prof. Esin Şenol: Turkovac’a izin veren kurulda kimler varsa çıkıp ‘biz onayladık’ demeleri aşı tereddütünü giderebilir
Turkovac aşısının Faz-3 sonuçlarının açıklandığı basın toplantısını Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Şenol, “Basın toplantısını şaşkınlıkla izledim çünkü açıklananlar veri değil. Belli ki bir basınç nedeniyle açıklama yapıldı. Bilimsel veri bu şekilde sunulmaz. Ayrıca bu aşıya kimin acil kullanım onayı verdiği de açıklanmıyor. Acil kullanım onayının sürecine dahil olan bilim insanlarından rica ediyorum lütfen çıkın ve konuşun. Bu bir yasal zorunluluk artık. O kurulda kimler var?” dedi.Prof. Şenol’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Çalışmaya katılmak istedim, iptal edildi'Bu aşı etkili mi? Hayır FAZ 3 çalışması yok, bilmiyorum. Güvenli mi? Hayır 3 bin gönüllüdeki veriyi göremiyorum. Kaliteli mi üretiliyor? Bunu da bilmiyorum. Tarafsız bir jüri önünde bu acil kullanım onay sürecinde Serhat hocanın söylediği oraya akan verilerin nereden aktığını da bilmiyoruz. Çünkü ben bu çalışmaya katılayım dedim, iptal ettiler. Nereden aktığını bilmediğimiz bu verileri önümüze getirin saklanacak ne var ki burada.Acil kullanım onayının sürecine dahil olan bilim insanlarından rica ediyorum lütfen çıkın ve konuşun. Bu bir yasal zorunluluk artık. O kurulda kimler var? Ne için onay verdiniz ve nasıl onay verdiniz? Benim çevremde bu işle ilgili liyakati olacak 15-20 kişiden hiçbirisi acil kullanım onay sürecinde yok. Eğer politik basınç altında değilseniz bilim insanı olarak rica ediyorum kamu sağlığı açısından değerli bilgiyi paylaşmak açısından ve Türkiye’de bilimin ters köşe olmaması için her kimseniz çıkın ve 'biz onayladık' deyin ve tartışmayı aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü oluşturmayacak zeminde tartışalım.”
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
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turkovac, radyo, radyo, koronavirüs, koronavirüs aşısı, аудио
Prof. Esin Şenol: Turkovac’a izin veren kuruldakilerin ‘biz onayladık’ demesi tereddütü giderebilir
21:05 12.01.2022 (güncellendi: 21:37 12.01.2022)
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Turkovac’a izin veren kurulda kimler varsa çıkıp ‘biz onayladık’ demeleri aşı tereddütünü giderebilir
Turkovac aşısının Faz-3 sonuçlarının açıklandığı basın toplantısını Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Prof. Şenol, “Basın toplantısını şaşkınlıkla izledim çünkü açıklananlar veri değil. Belli ki bir basınç nedeniyle açıklama yapıldı. Bilimsel veri bu şekilde sunulmaz. Ayrıca bu aşıya kimin acil kullanım onayı verdiği de açıklanmıyor. Acil kullanım onayının sürecine dahil olan bilim insanlarından rica ediyorum lütfen çıkın ve konuşun. Bu bir yasal zorunluluk artık. O kurulda kimler var?” dedi.
Prof. Şenol’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Basın toplantısını şaşırarak izledim. Çünkü ünvanlı ve tanıdığım iki bilim insanı vardı. Eğer ben bu sunumu yapsam o iki bilim insanı karşı çıkar ve 'bunlar veri mi ?' diye sorardı. Bizler teknik ve bilimsel rapor görmek istiyoruz ve bunu görmek hakkımız. Arkadaşlar orada kısıtlı ve metodolojik olarak oldukça hatalı ve mızrağı çuvala sığdırmaya çalışan bir ara analiz sonucu çıkarmak zorunda kalmışlar ki kendileri de bunu vurguladılar. Çalışmanın sorumluluğunu almışlar ama ben olsam böyle bir çalışmayı basın önünde sunmaya asla aracılık etmezdim. Çünkü bu ölüm kalım meselesi ve pandemi bitmedi. Keşke bilimi politikaya aracı etmeselerdi. 'Yerli bir aşımız olsun da olsun' diye tutturmanın sonucu bu. Bilimsel veri bu şekilde sunulmaz. Metodolojik olarak çok ciddi bir hata var. Vaadettiği metodolojiden sapmış ve bir ara analiz sonucu bir basınç nedeniyle ortaya koymak zorunda kalmış ama ara analiz sonucu ortaya koyarken o metodolojik değişikliği bir protokol değişimi olarak bildirmesi gereken bir çalışmanın, 'çalışma başlatıldı bir takım insanlara uygulandı' demenin ötesine gitmeyen bir sonucu var.
'Çalışmaya katılmak istedim, iptal edildi'
Bu aşı etkili mi? Hayır FAZ 3 çalışması yok, bilmiyorum. Güvenli mi? Hayır 3 bin gönüllüdeki veriyi göremiyorum. Kaliteli mi üretiliyor? Bunu da bilmiyorum. Tarafsız bir jüri önünde bu acil kullanım onay sürecinde Serhat hocanın söylediği oraya akan verilerin nereden aktığını da bilmiyoruz. Çünkü ben bu çalışmaya katılayım dedim, iptal ettiler. Nereden aktığını bilmediğimiz bu verileri önümüze getirin saklanacak ne var ki burada.
Acil kullanım onayının sürecine dahil olan bilim insanlarından rica ediyorum lütfen çıkın ve konuşun. Bu bir yasal zorunluluk artık. O kurulda kimler var? Ne için onay verdiniz ve nasıl onay verdiniz? Benim çevremde bu işle ilgili liyakati olacak 15-20 kişiden hiçbirisi acil kullanım onay sürecinde yok. Eğer politik basınç altında değilseniz bilim insanı olarak rica ediyorum kamu sağlığı açısından değerli bilgiyi paylaşmak açısından ve Türkiye’de bilimin ters köşe olmaması için her kimseniz çıkın ve 'biz onayladık' deyin ve tartışmayı aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü oluşturmayacak zeminde tartışalım.”