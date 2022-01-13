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2021 yılına ait 'en uç meteorolojik değerler' açıklandı
2021 yılına ait 'en uç meteorolojik değerler' açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en soğuk günün ise 23 Ocak'ta... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T15:47+0300
2022-01-13T15:47+0300
yaşam
türkiye
hava durumu
antalya
şırnak
van
meteoroloji
murat kurum
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Türkiye genelinde 1888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilip, 2021'in meteorolojik uç değerlerinin hazırlandığını belirten Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 49.1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandığını açıkladı.Kurum, aynı gün ikinci en yüksek sıcaklık değerinin 47.8 dereceyle Diyarbakır Bismil, üçüncü en yüksek sıcaklık değerinin 47 derece ile Mardin Nusaybin'de olduğunu belirtti.İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın'da kaydedildiğini aktaran Kurum, 3 Ağustos'ta kentteki termometrelerin 45.1 dereceyi gösterdiğini bildirdi.'En soğuk gün Van'da yaşandı'Kurum, 2021'in en soğuk gününün ise 23 Ocak'ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını kaydederek, "Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün, deniz seviyesinden 1745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay'da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden 1830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı'ya ait. Ağrı'da 23 Ocak’ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi" ifadelerini kullandı.'En çok yağış Antalya Kemer'de'Geçen yıl Türkiye'nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Murat Kurum, geçen sene günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya'ya ait olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:'En yüksek kar kalınlığı Van'ın Bahçesaray Kirapit Tepesi'nde'Bakan Kurum, 2021'in en yüksek kar kalınlığının 21 Şubat'ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Kirapit Tepesi'nde 200 santimetre olarak ölçüldüğünü aktararak, deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yüksekte bulunan Rize'nin İkizdere Çağrankaya yaylasında ise 23 Ocak'ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 santimetre olduğunu ifade etti.Kurum, il merkezleri içinde en yüksek kar yüksekliğinin ise 190 santimetre ile 20 Ocak’ta Bitlis'te ölçüldüğünü açıkladı.'Rüzgar hızı Bolkar Dağı'nda saatte 176 kilometreye ulaştı'Kurum, geçen yıl 27 Ocak'ta rüzgarın hızının zirveye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:'Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 33 derece oldu'Deniz suyu sıcaklıkları verilerine ilişkin de Kurum, "En yüksek sıcaklık 6 Eylül'de Antalya'da 33 derece, en düşük sıcaklık ise 11 Ocak'ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece olarak ölçüldü" bilgisini paylaştı.
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türkiye, hava durumu, antalya, şırnak, van, meteoroloji, murat kurum

2021 yılına ait 'en uç meteorolojik değerler' açıklandı

15:47 13.01.2022
© DHAsıcak hava
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en soğuk günün ise 23 Ocak'ta Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını bildirdi.
Türkiye genelinde 1888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilip, 2021'in meteorolojik uç değerlerinin hazırlandığını belirten Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 49.1 dereceyle 20 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandığını açıkladı.
Kurum, aynı gün ikinci en yüksek sıcaklık değerinin 47.8 dereceyle Diyarbakır Bismil, üçüncü en yüksek sıcaklık değerinin 47 derece ile Mardin Nusaybin'de olduğunu belirtti.
İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın'da kaydedildiğini aktaran Kurum, 3 Ağustos'ta kentteki termometrelerin 45.1 dereceyi gösterdiğini bildirdi.

'En soğuk gün Van'da yaşandı'

Kurum, 2021'in en soğuk gününün ise 23 Ocak'ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını kaydederek, "Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün, deniz seviyesinden 1745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay'da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden 1830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı'ya ait. Ağrı'da 23 Ocak’ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi" ifadelerini kullandı.

'En çok yağış Antalya Kemer'de'

Geçen yıl Türkiye'nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Murat Kurum, geçen sene günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya'ya ait olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:
"Antalya Kemer Ovacık köyünde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü. İkinci en yüksek yağış miktarı ise aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası İstasyonunda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Bartın'a ait. Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos'ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise 24 Eylül’de 141,6 kilogram ile Rize'de gerçekleşti."

'En yüksek kar kalınlığı Van'ın Bahçesaray Kirapit Tepesi'nde'

Bakan Kurum, 2021'in en yüksek kar kalınlığının 21 Şubat'ta deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte bulunan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Kirapit Tepesi'nde 200 santimetre olarak ölçüldüğünü aktararak, deniz seviyesinden 2 bin 230 metre yüksekte bulunan Rize'nin İkizdere Çağrankaya yaylasında ise 23 Ocak'ta yapılan ölçümde kar kalınlığının 196 santimetre olduğunu ifade etti.
Kurum, il merkezleri içinde en yüksek kar yüksekliğinin ise 190 santimetre ile 20 Ocak’ta Bitlis'te ölçüldüğünü açıkladı.

'Rüzgar hızı Bolkar Dağı'nda saatte 176 kilometreye ulaştı'

Kurum, geçen yıl 27 Ocak'ta rüzgarın hızının zirveye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Niğde Ulukışla Bolkar Dağı'nda rüzgarın hızı saatte 176 kilometre olarak ölçüldü. Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi'nde rüzgarın hızı saatte 175 kilometre olurken, aynı gün Giresun Dereli Kümbet Yaylası'nda rüzgar hızı değerinin saatte 161,6 kilometre olduğu görüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgar hızı 12 Mart'ta saatte 122,2 km ile Kahramanmaraş'ta ölçüldü."

'Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 33 derece oldu'

Deniz suyu sıcaklıkları verilerine ilişkin de Kurum, "En yüksek sıcaklık 6 Eylül'de Antalya'da 33 derece, en düşük sıcaklık ise 11 Ocak'ta Çanakkale Uğurlu Liman Feneri istasyonunda 3,4 derece olarak ölçüldü" bilgisini paylaştı.
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