https://tr.sputniknews.com/20220113/abdde-cocuk-aktivisti-sanilirken-seri-suclu-cikti-kendini-olmus-gosterdi-ama-iskocyada-bulundu-1052714986.html

ABD'de çocuk aktivisti sanılırken seri suçlu çıktı, kendini ölmüş gösterdi, ama İskoçya'da bulundu

ABD'de çocuk aktivisti sanılırken seri suçlu çıktı, kendini ölmüş gösterdi, ama İskoçya'da bulundu

ABD'de çocuk esirgeme kurumuna açtığı davayla tanınan, ancak bir dizi cinsel saldırı suçu işlediği sonradan anlaşılan Nicholas Alahverdian'ın kendine ölü süsü... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T20:09+0300

2022-01-13T20:09+0300

2022-01-13T20:09+0300

yaşam

abd

fbi

utah

polis

iskoçya

hastane

cinsel saldırı

kaçak

zanlı

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ABD'de birçok eyalette cinsel saldırı dahil bir dizi suçun zanlısı olan ve kendine ölmüş süsü veren erkeğin İskoçya'ya kaçtığı ve hayatta olduğu ortaya çıktı. Eşi olduğunu iddia eden bir kadının yurtdışında 32 yaşındayken kanserden öldüğünü duyurduğu 2020 yılından beri polisten kaçmayı başaran Nicholas Alahverdian'ın İskoçya'da bulunduğu ve Kovid'e yakalanmasının ardından hastanede ventilatörle solunum desteği aldığı, Rhode Island eyaleti polisi tarafından açıklandı. Utah eyaleti polisinin 2018'de işlenen bir cinsel saldırı suçunu araştırırken zanlının 2008'de Ohio'daki bir cinsel saldırı suçundan mahkum edilen kişi olduğunu saptaması, vakanın gerçek boyutlarını ortaya çıkaran dönüm noktası oldu. Çocukken ailesinin alkolik ve istismarcı olması nedeniyle Rhode Island eyaletinin çocuk, gençlik, aile yardım dairesi DCYF'nin bakımına verildiğini, DCYF'de umursamazlık ve istismardan çok çektiğini anlatarak kendine çocuk esirgeme aktivisti rolü biçen Alahverdian, 2011'de federal mahkemede DCYF'ye dava açıp her gün diğer çocukların ve çalışanların tecavüz, işkence, dayak, saldırılarına uğradığı, ama bunun DCYF yetkilileri tarafından görmezden gelindiği suçlamalarında bulundu. Ancak Alahverdian'ın istismara uğradığına dair kayıt bulunmadığını söyleyen Rhode Island eyalet yönetiminin 200 bin dolarlık tıbbi masraf borcunu silmesi karşılığı 2013'te davayı geri çekti.Bu arada davadan esinle DCYF'nin reformdan geçirilmesine koşut çocuk hakları aktivisti muamelesi gören Alahverdian'ın 2008'de Nicholas Rossi adını kullanarak Ohio'da Sinclair Üniversitesi'nin bir öğrencisine merdiven boşluğunda cinsel saldırıda bulunmaktan mahkum edildiği ise sonradan anlaşıldı. Zira bununla ilgili kanıtlar, DNA veri tabanına ancak 2017'de işlendi.Ekim 2015'te ikinci evliliğini gerçekleştirdiği kadının 7 ay sonra açtığı boşanma davasında mahkemenin eşine karşı ağır görev ihmali ve aşırı zalimlikten suçlu bulduğu Alahverdian'ın eski eşine 52 bin dolar borçluyken eski bakıcı ailesinin adına 22 kredi kartı çıkararak 200 bin dolar harcadığı belirlendi. FBI'ın sahtekarlık ve dolandırıcılık soruşturması açtığı dönemde ortadan kaybolan Alahverdian'ın İrlanda, Kanada, İsviçre, Almanya gibi ülkelere güvenliği için göç ettiği söylentileri kendisi ve yakın çevresi tarafından yayıldı. Ocak 2020'de Non-Hodgkin lenfoma (NHL) hastalığına yakalandığı haberini çeşitli medya kuruluşlarına veren Alahverdian'ın 29 Şubat 2020'de öldüğü haberi geçildi ve hakkında vefat yazıları yayımlandı. Temmuz 2020'de Rhode Island eyaleti polisi, 2008'deki mahkumiyeti nedeniyle adli kontrol kaydı gereken Alahverdian'ın ölümünün otantikliğini soruşturduğu ve bir sonuca ulaşamadığını duyurdu. Alahverdian'ın dul eşi kimliğiyle birisi medya kuruluşlarına e-postalar gönderip kilisede cenzae törenleri düzenletmeye çalışırken, Utah polisinin Alahverdian'ın eyaletteki bir cinsel saldırının zanlısı olduğu ve muhtemelen hala hayatta olduğuna dair uyardığı Rhode Island polisi Alahverdian kendine ölü süsü verdiği ve adaletten kaçtığı açıklamasını yaptı. Bugün de basın aracılığıyla Alahverdian'ın İskoçya'da bulunduğu bilgisini paylaştı.

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abd, fbi, utah, polis, iskoçya, hastane, cinsel saldırı, kaçak, zanlı, rhode island, firari, suçlu, kovid-19