https://tr.sputniknews.com/20220113/almanyada-cdu-milletvekili-wanderwitz-afd-partisinin-yasaklanmasini-istedi-1052686174.html
Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekili Marco Wanderwitz, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasını istedi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T02:03+0300
2022-01-13T02:03+0300
2022-01-13T02:03+0300
dünya
almanya
hristiyan demokrat birlik (cdu)
almanya için alternatif (afd)
kapatma davası
marco wanderwitz
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CDU milletvekili Marco Wanderwitz, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, AfD hakkında kapatma davası açılmasının zamanının geldiğini savundu.AfD'nin başı ve uzuvlarıyla tamamen aşırı sağcı olduğunu söyleyen Wanderwitz, "AfD, özellikle Saksonya'da öyle radikalleşti ki demokrasi ve özgür demokratik düzen için çok ciddi bir tehlike oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.AfD’nin güçlü olduğu Saksonya eyaletinden milletvekili seçilen Wanderwitz'in, Zwönitz kentindeki ofisine bu ayın başında saldırı yapılmıştı.Almanya’da bir partinin kapatılması için Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) veya federal hükümetinin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapması gerekiyor.AfD, 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 10,3’ünü alarak 83 milletvekili kazanmıştı ancak seçimlerden sonra 3 milletvekilinin meclis grubundan istifa etmesinden dolayı mecliste 80 milletvekili ile temsil ediliyor.Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı tutumlarından dolayı AfD’nin bir bölümünü izlemeye almış, partinin tümünün takip edilmesi konusunda ise yargı süreci devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/almanyada-cdunun-yeni-genel-baskani-belli-oldu-1051872284.html
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almanya, hristiyan demokrat birlik (cdu), almanya için alternatif (afd), kapatma davası, marco wanderwitz
Almanya'da CDU milletvekili Wanderwitz, AfD partisinin yasaklanmasını istedi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekili Marco Wanderwitz, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasını istedi.
CDU milletvekili Marco Wanderwitz, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, AfD hakkında kapatma davası açılmasının zamanının geldiğini savundu.
AfD'nin başı ve uzuvlarıyla tamamen aşırı sağcı olduğunu söyleyen Wanderwitz, "AfD, özellikle Saksonya'da öyle radikalleşti ki demokrasi ve özgür demokratik düzen için çok ciddi bir tehlike oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.
AfD’nin güçlü olduğu Saksonya eyaletinden milletvekili seçilen Wanderwitz'in, Zwönitz kentindeki ofisine bu ayın başında saldırı yapılmıştı.
Almanya’da bir partinin kapatılması için Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) veya federal hükümetinin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapması gerekiyor.
AfD, 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 10,3’ünü alarak 83 milletvekili kazanmıştı ancak seçimlerden sonra 3 milletvekilinin meclis grubundan istifa etmesinden dolayı mecliste 80 milletvekili ile temsil ediliyor.
Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı tutumlarından dolayı AfD’nin bir bölümünü izlemeye almış, partinin tümünün takip edilmesi konusunda ise yargı süreci devam ediyor.