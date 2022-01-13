Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşanan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alınmasının ardından yeniden açılan Almatı Uluslararası Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi.Sefer, başkent Nursultan’dan gerçekleştirildi. Bugün saat 8:00 ilâ 21:00 arasında Nursultan’la Almata arasında sekiz uçuş planlanıyor.Ülkede yakıt fiyatlarındaki iki katlık artış yılın ilk günlerinde protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra şiddet olaylarına dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylar neticesinde iki taraftan da can kayıpları verilmişti.Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak’ta hükümeti görevden almış, yakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması talimatı vermişti, ancak bu adım ülkedeki çalkantıyı durdurmaya yetmemişti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başına geçen Tokayev, gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaşananları ülkenin bütünlüğünü baltayalan bir durum olarak değerlendirmişti.Almatı Havalimanı 6 Ocak’ta kitlesel şiddet olayları sırasında saldırıya uğramış ve ciddi zarar görmüştü. Havalimanındaki kafe, mağaza ve bilet satış noktalarının camları kırılmış, ATM’ler yağmalanmıştı. Havalimanının ele geçirilmesinden sonra yetkililer burada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmişti. Bu sırada iki Kazak askeri hayatını kaybetmişti.
Kazakistan’daki Almatı Uluslararası Havalimanı’na şiddet olayları nedeniyle kapatılmasından bu yana ilk kez sivil bir uçak iniş yaptı.
Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşanan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alınmasının ardından yeniden açılan Almatı Uluslararası Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi.
Sefer, başkent Nursultan’dan gerçekleştirildi. Bugün saat 8:00 ilâ 21:00 arasında Nursultan’la Almata arasında sekiz uçuş planlanıyor.
Ülkede yakıt fiyatlarındaki iki katlık artış yılın ilk günlerinde protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra şiddet olaylarına dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylar neticesinde iki taraftan da can kayıpları verilmişti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak’ta hükümeti görevden almış, yakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması talimatı vermişti, ancak bu adım ülkedeki çalkantıyı durdurmaya yetmemişti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başına geçen Tokayev, gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaşananları ülkenin bütünlüğünü baltayalan bir durum olarak değerlendirmişti.
Almatı Havalimanı 6 Ocak’ta kitlesel şiddet olayları sırasında saldırıya uğramış ve ciddi zarar görmüştü. Havalimanındaki kafe, mağaza ve bilet satış noktalarının camları kırılmış, ATM’ler yağmalanmıştı. Havalimanının ele geçirilmesinden sonra yetkililer burada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmişti. Bu sırada iki Kazak askeri hayatını kaybetmişti.