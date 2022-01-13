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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/almati-havalimanina-olaylardan-sonra-ilk-kez-bir-yolcu-ucagi-inis-yapti-1052697349.html
Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı
Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı
Kazakistan’daki Almatı Uluslararası Havalimanı’na şiddet olayları nedeniyle kapatılmasından bu yana ilk kez sivil bir uçak iniş yaptı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:22+0300
2022-01-13T12:22+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
almatı
havalimanı
uçak
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Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşanan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alınmasının ardından yeniden açılan Almatı Uluslararası Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi.Sefer, başkent Nursultan’dan gerçekleştirildi. Bugün saat 8:00 ilâ 21:00 arasında Nursultan’la Almata arasında sekiz uçuş planlanıyor.Ülkede yakıt fiyatlarındaki iki katlık artış yılın ilk günlerinde protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra şiddet olaylarına dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylar neticesinde iki taraftan da can kayıpları verilmişti.Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak’ta hükümeti görevden almış, yakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması talimatı vermişti, ancak bu adım ülkedeki çalkantıyı durdurmaya yetmemişti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başına geçen Tokayev, gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaşananları ülkenin bütünlüğünü baltayalan bir durum olarak değerlendirmişti.Almatı Havalimanı 6 Ocak’ta kitlesel şiddet olayları sırasında saldırıya uğramış ve ciddi zarar görmüştü. Havalimanındaki kafe, mağaza ve bilet satış noktalarının camları kırılmış, ATM’ler yağmalanmıştı. Havalimanının ele geçirilmesinden sonra yetkililer burada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmişti. Bu sırada iki Kazak askeri hayatını kaybetmişti.
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kazakistan, almatı, havalimanı, uçak

Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı

12:22 13.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı ayrıca Almatı Havalimanı’nda KGAÖ barış güçleri kapsamındaki Rus birliklerin tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikat sırasında olağanüstü durumların önlenmesiyle ilgili faaliyetler yürütüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Almatı Havalimanı’nda KGAÖ barış güçleri kapsamındaki Rus birliklerin tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikat sırasında olağanüstü durumların önlenmesiyle ilgili faaliyetler yürütüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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Kazakistan’daki Almatı Uluslararası Havalimanı’na şiddet olayları nedeniyle kapatılmasından bu yana ilk kez sivil bir uçak iniş yaptı.
Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşanan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alınmasının ardından yeniden açılan Almatı Uluslararası Havalimanı’na ilk yolcu uçağı indi.
Sefer, başkent Nursultan’dan gerçekleştirildi. Bugün saat 8:00 ilâ 21:00 arasında Nursultan’la Almata arasında sekiz uçuş planlanıyor.
Ülkede yakıt fiyatlarındaki iki katlık artış yılın ilk günlerinde protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra şiddet olaylarına dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan olaylar neticesinde iki taraftan da can kayıpları verilmişti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de 5 Ocak’ta hükümeti görevden almış, yakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapılması talimatı vermişti, ancak bu adım ülkedeki çalkantıyı durdurmaya yetmemişti. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başına geçen Tokayev, gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaşananları ülkenin bütünlüğünü baltayalan bir durum olarak değerlendirmişti.
Almatı Havalimanı 6 Ocak’ta kitlesel şiddet olayları sırasında saldırıya uğramış ve ciddi zarar görmüştü. Havalimanındaki kafe, mağaza ve bilet satış noktalarının camları kırılmış, ATM’ler yağmalanmıştı. Havalimanının ele geçirilmesinden sonra yetkililer burada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmişti. Bu sırada iki Kazak askeri hayatını kaybetmişti.
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