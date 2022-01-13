Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu. Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.
Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti.
Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.
Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.
Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.