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https://tr.sputniknews.com/20220113/avustralyadaki-durumu-henuz-netlesmeyen-djokovicin-rakibi-belli-oldu--1052698233.html
Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T12:35+0300
2022-01-13T12:37+0300
spor
novak djokovic
vize
avustralya açık
kura
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Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu. Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.
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novak djokovic, vize, avustralya açık, kura

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

12:35 13.01.2022 (güncellendi: 12:37 13.01.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti.
Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.
Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.
Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.
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