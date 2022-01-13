https://tr.sputniknews.com/20220113/avustralyadaki-durumu-henuz-netlesmeyen-djokovicin-rakibi-belli-oldu--1052698233.html

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T12:35+0300

2022-01-13T12:35+0300

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spor

novak djokovic

vize

avustralya açık

kura

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Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi. Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu. Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

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novak djokovic, vize, avustralya açık, kura